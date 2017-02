Politik Fensterbach

06.02.2017

Andere stehen erst am Anfang, in der Gemeinde Fensterbach ist das Projekt bereits abgeschlossen. Das Breitband ist nach Angaben von Bürgermeister Christian Ziegler verlegt. Mit Ausnahme des Dorfes Freihöls.

Die Arbeiten liefen über viele Monate hinweg. Nun meldete Ziegler dem Gemeinderat: "Das Band liegt in der Erde." Ab sofort können sich Interessenten mit ihren Anbietern in Verbindung setzen. "Dafür sind wir nicht zuständig", betonte das Gemeindeoberhaupt und beschrieb die Lage in einem Vergleich so: "Wenn man so will, haben wir ein Autohaus hingestellt. Die Fahrzeuge aber müssen nun bei den Firmen gekauft werden." Das Breitband wurde im gesamten Gemeindebereich installiert. Mit Ausnahme von Freihöls. Dort will die Telekom selbst tätig werden. Bis heute hat sie sich nicht geäußert, wann sie das zu tun beabsichtigt. "Wir haben auch keine Ahnung, warum diese Konstellation so ist", informierte der Bürgermeister.Bei der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr ging, wenn man so will, einiges an Geld über den Tisch. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Högling wird zum Preis von 4600 Euro repariert, für die Kläranlage wurde eine sogenannte Fällmitteldosierstation zum Preis von 25 000 Euro genehmigt. Die drei Feuerwehren Högling, Wolfring und Dürnsricht erhalten in einer Art Ersatzbeschaffungsmaßnahme neue Überjacken und -hosen; Kostenpunkt: 10 600 Euro. Am Höglinger Kindergarten wird die Außenfassade des sogenannten Kinderhauses für 9100 Euro von der Hirschauer Firma Gravogl saniert.Der Bebauungsplan für das Wohngebiet Dürnsricht Mitte soll weiter fortentwickelt werden. Verwaltungsleiter Peter Fleißner stellte Einzelheiten vor. Dabei wurde deutlich: Die Gemeinde denkt daran, eine Erschließungsmaßnahme für 13 neue Parzellen auf den Weg zu bringen und dafür Kosten in sechsstelliger Höhe in den Haushalt 2017 aufzunehmen. Vor einer Beschlussfassung erbat sich Gemeinderat Peter Neidl genaue Informationen durch das Planungsbüro Renner. Diesem Wunsch entsprach Bürgermeister Ziegler."Sind die baufälligen Brücken über den Fensterbach unterdessen wieder in Vergessenheit geraten?", wollte Gemeinderat Harald Saffert wissen. "Keineswegs", entgegnete der Bürgermeister und berichtete, dass Ingenieure des Schwandorfer Büros Wellnhofer derzeit Angebote für die Sanierung einer Überführung bei Wohlfest einholen. Dabei deute sich an, so Christian Ziegler, "dass die Kosten für die Gemeinde wohl deutlich unter 250 000 Euro liegen".