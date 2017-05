Vermischtes Fensterbach

(nib) "Einfach nur unglaublich", lautete das Urteil der Besucher des Benefizkonzerts in der St. Albertus-Magnus-Kirche in Dürnsricht. Das Bayerische Polizeiorchester begeisterte die Zuhörer mit seinen Kirchenkonzert unter dem Motto "Klangmonumente" und wurde dafür mit langanhaltendem Applaus belohnt.

Pfarrer Michael Hoch und Bürgermeister Christian Ziegler freuten sich, dass es gelungen war das Bayerische Polizeiorchester für einen Auftritt in Fensterbach zu gewinnen. Die Pfarrkirche St. Albertus Magnus in Dürnsricht bot für das Kirchenkonzert den geeigneten Rahmen und die voll besetzte Kirche zeugte von dem großen Interesse an der kulturellen Darbietung.Musik, so Moderator Thomas Schechinger von der Bayerischen Polizei, ist eine in allen Sprachen verständliche und schöne Möglichkeit miteinander in Kontakt zu treten. Für den Auftritt in der Pfarrkirche bot das Orchester unter der Leitung von Professor Johann Mösenbichler ein abwechslungsreiches Programm. Mit "Toccata" von Girolamo Frecobaldi eröffnete das Ensemble den Abend. Es folgten die "Echos von San Marco" von Johan de Meij. Tobias Epp begeisterte mit seinem Euphonium bei seinem Soloauftritt mit dem Lied "Peace" von John Golland und erhielt dafür den verdienten Beifall.Beim "Lied ohne Worte" waren Tiefe und Ausdruckskraft gefordert. Die Musiker des Orchesters und ihr Dirigent stellten sich dieser Herausforderung und meisterten sie mit Bravour. Nach der "Symphonie Funèbre et Triomphale" bedankte sich das Publikum bei den Musikern mit stehendem Beifall."Der Applaus ist Ausdruck der Begeisterung für ein außergewöhnliches Klangerlebnis", brachte es Bürgermeister Christian Ziegler auf den Punkt. Er dankte ebenso wie Pfarrer Michael Hoch dem Orchester für den Auftritt, dessen Erlös der Jugendarbeit in der Gemeinde und den Ministranten zugute kommt. "Wir sehen uns als musikalische Botschafter der bayerischen Polizei" so Professor Mösenbichler und betonte, dass das Orchester mit solchen Aktionen gern die Jugendarbeit unterstützt.Mit einem herzlichen "Vergelts Gott" bedankte er sich bei den Zuhörern für den großen Beifall. Mit "Großer Gott wir loben dich" als Zugabe verabschiedete sich das Orchester von einem begeisterten und dankbaren Publikum.