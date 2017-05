Vermischtes Fensterbach

04.05.2017

Der alljährliche Bittgang nach Amberg hat für die Dürnsrichter eine lange Tradition und erinnert seit weit über 150 Jahren an eine große Unwetterkatastrophe. Am frühen Morgen machten sich bei idealem Wanderwetter die Wallfahrer von der Pfarrkirche in Dürnsricht auf den Weg nach Amberg und reihten sich hinter den Vortragekreuzen ein. Auch viele Kommunion- und Firmkinder nahmen den rund vierstündigen Fußmarsch auf sich. Unterwegs schlossen sich in den Orten der Pfarrei Dürnsricht-Wolfring und in der Expositur Högling unter Glockengeläut viele weitere Gläubige an. In Högling stieß die Pilgergruppe aus Pittersberg dazu. Betend und singend erreichten die rund 290 Gläubigen am späten Vormittag den Mariahilfberg. In der Wallfahrtskirche zelebrierte Pfarrer Michael Hoch den Gottesdienst, der von der Jugendblaskapelle Fensterbach und dem Kirchenchor der Pfarrei musikalisch gestaltet wurde. Bild: nib