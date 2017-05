Erstmals am Tisch des Herrn

04.05.2017

(nib) Gut besucht war der Festgottesdienst zur Feier der Erstkommunion. Unter dem Motto "Ich bin da, wo du bist" haben sich 13 Kinder aus der Pfarrei Dürnsricht-Wolfring und der Expositur Högling rund ein halbes Jahr mit ihren Tischmüttern und in zahlreichen Aktionen auf diesen Tag vorbereitet. Wohin der Weg der Kinder führen werde, wisse man noch nicht, so Pfarrer Michael Hoch, aber sie könnten auf Gott bauen. "Gott spricht mit uns", betonte Hoch in seiner Predigt. "Wir können oder wollen ihn nur nicht immer hören." Anschließend empfingen die Kinder zum ersten Mal den Leib des Herrn. Der Festgottesdienst wurde musikalisch von der Band "Charisma" gestaltet.