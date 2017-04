Vermischtes Fensterbach

Was passiert mit unserem Müll? Eine Antwort auf diese Frage erhielten 42 Kinder der Grundschule Fensterbach bei einem Besuch im Müllkraftwerk in Schwandorf. Die Klassen 4a und 4b sowie die Partnerklasse 5b erfuhren mit ihren Lehrern in einem Film den Ablauf in der Anlage. Dieses Wissen war beim Quiz "Wer wird Müllionär?" gefragt. Nach einer Brotzeit ging es, mit Schutzhelmen ausgerüstet, über das Kraftwerksgelände. Die Schüler sahen den großen Müllbunker mit Greifer, einen Brennofen sowie die größte Turbine des Werkes und die neue Warte. Zuletzt erhielten die Kinder in den Kellerräumen einen Einblick in die Fernwärmeanlage der Stadt Schwandorf. Bild: nib