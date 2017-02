Vermischtes Fensterbach

22.02.2017

Bereits zum 31. Mal hat die Feuerwehr Högling ihr Pokalschießen im Schützenheim von Hubertus in Knölling ausgerichtet. Insgesamt wurden sechs Schüsse auf fünf Pokale und Preise abgegeben.

Die Veranstaltung hat in den Jahrzehnten ihres Bestehens nichts an Anziehungskraft verloren. Vorsitzender Siegfried Schlosser hieß viele Teilnehmer willkommen. Schützenmeisterin Gisela Zerbian betonte, dass die Hubertus-Schützen ihre Anlage und Räume gern für diese sportliche und vor allem gesellige Veranstaltung zur Verfügung stellten. Neu hinzugekommen ist heuer eine Scheibe für den Gesamtsieger. Diese gewann Jan Stretz. Er hatte zwar keinen Pokal gewinnen können, aber mit 55 Ringen bei sechs Schuss am beständigsten geschossen.Der Scharl-Pokal ging an Tobias Gleißner, der Zechmann-Pokal an Michael Meier. Den besten Schuss auf den Bauer-Pokal gab Johann Ries ab. Josef Niedermeier sicherte sich den Meier-Pokal, Liane Scharl den Flierl-Pokal. Maria Gleißner durfte sich den ersten Preis aussuchen.