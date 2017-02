Vermischtes Fensterbach

Bei den Pferdefreunden Fensterbach standen Neuwahlen an. Claudia Nachtmann war bereit, erneut das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen. Doch für die Finanzen will niemand zuständig sein.

Derzeit 63 Mitglieder

Kontakte aufbauen

-Wolfringmühle. Keine Probleme gab es bei der Jahreshauptversammlung im Hotel-Gasthof Wolfringmühle eine Vorsitzende zu finden. Claudia Nachtmann wurde von der Versammlung in ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt als zweite Vorsitzende wurde Waltraud Smiltniek. Bei der Wahl zum Kassier stand die bisherige Kassenwartin aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Ein Nachfolger konnte weder im Vorfeld noch bei der Versammlung gefunden werden. Die Versammlung einigte sich darauf, als Termin für die Nachwahl des Kassiers den 7. April um 20 Uhr in der Reiterhütte in Dürnsricht zu benennen. Schriftführer bleibt Nicole Delling. Die Aufgaben des Jugendwarts übernimmt Theresa Straller. Zum Beisitzer wurden Karl Zieglmeier und Josef Kneißl gewählt. Die Kasse wird wie bisher von Willi Lahs und Josef Baumann geprüft.Claudia Nachtmann gab einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr. Der Verein zählt nach drei Neuzugängen und zehn Austritten aktuell 63 Mitglieder. Die Vorsitzende machte auf zwei Jubiläen aufmerksam: Carola Goldschadt ist 20 Jahre, Isabella Lindner zehn Jahre dabei, Bei zwei Arbeitseinsätzen waren die Mitglieder des Vereins als Helfer gefordert. Nachtmann bedauerte, dass sowohl das Reiterfest als auch der Vereinsausflug nicht zustande kamen. Sie lobte dabei die letztendlich vergeblichen Bemühungen von Schriftführerin Nicole Delling, genügend Teilnehmer für den Vereinsausflug zu finden. Statt des Reiterfestes fand ein vereinsinternes Grillfest statt. Nachtmann informierte die Versammlung, dass der Verein aus dem Pferdesportverband ausgetreten ist, da dafür keine Notwendigkeit mehr besteht. Die Vorsitzende berichtete auch kurz über die Jugendarbeit des Vereins. Der Nachwuchs hat sich an den verschiedenen Vereinsveranstaltungen beteiligt.Bürgermeister Christian Ziegler betonte, dass der Umgang mit Tieren vor allem für Kinder eine wichtige und wertvolle Erfahrung sei. Auch könne sich der Verein glücklich schätzen, einen Reitplatz zur Verfügung zu haben. Bei ihrem Ausblick auf 2017 regte Claudia Nachtmann an, die Monatsversammlungen interessanter zu gestalten, da diese doch in letzter Zeit schwach besucht sind. Sie bat um Vorschläge. Auch ist geplant, 2017 noch einmal einen Vereinsausflug zu organisieren. Das vereinsinterne Grillfest wird es ebenso wieder geben wie eine Weihnachtsfeier zum Jahresabschluss.Im Bereich der Jugendarbeit will die neue Jugendwartin Theresa Straller den Kontakt zu anderen Vereinen in der Gemeinde aufzunehmen, um gemeinsam etwas zu unternehmen.