Vermischtes Fensterbach

16.05.2017

16.05.2017

Anna Schwaiger steht weitere zwei Jahre an der Spitze des Kegelvereins Gut Holz Fensterbach. Eigentlich hatte sie gehofft, dass sich ein Nachfolger findet. Da dies nicht der Fall war, erklärten sie und auch ihr Stellvertreter Georg Bruckner sich bereit, noch eine Amtsperiode anzuhängen.

Turbulente Saison

Appell an Mitglieder

Mit Verpächter reden

Gut Holz Neuwahlen



Vorsitzende Anna Schwaiger Stellvertreter Georg Bruckner Sportwart Markus Schwaiger Damenwartin Christine Schleicher Jugendwart Melanie Graf Kassiern Sandra Richthammer Schriftführerin Karina Schwaiger



Kassenprüfer Hans Zweck , Gerhard Gruber Beisitzer Lena Obendorfer, Peter Schneeberger, Hans Zweck. (nib)

(nib) Zur Jahreshauptversammlung im Sportpark in Schwarzenfeld blickte Vorsitzende Schwaiger auf 2016 zurück und erinnerte an das sehr gut angenommene zweite Gemeindekegeln mit 43 Mannschaften. Beim ersten Gemeindetag präsentierte sich der Verein unter anderem mit einer Holzkegelbahn. Bei den drei Festen der Dorfvereine in Wolfring war der Verein bei zahlreichen Arbeitsstunden gefordert. Hier wünschte sich die Vorsitzende, dass die Last auf mehr Schultern verteilt wird. Auch 2016 gönnten sich die Kegler wieder neue Trikots und Trainingsanzüge. Ein Teil der Kosten wurde von Sponsoren übernommen.Den sportlichen Rückblick übernahmen Sportwart Markus Schwaiger und Damenwartin Christine Schleicher. Vier Mannschaften hat Gut Holz aktuell im Spielbetrieb. Die Damen spielen in der Bezirksoberliga und schlossen die Saison mit Rang sechs ab. Schleicher bezeichnete die Saison als turbulent. Spielte man doch zeitweise sowohl um den Aufstieg als auch gegen den Abstieg. Die Herren I wurden in der Bezirksliga Oberpfalz Achter.Die gemischte Formation landete in der Regionalklasse Schwandorf am Ende auf Platz vier. Im laufenden Spielbetrieb waren laut Schwaiger alle Spieler gefordert und mussten in den verschiedenen Mannschaften immer wieder aushelfen. Die Jugend A erreichte in der Kreisklasse Rang sieben.Schwaiger ging auch auf die verschiedenen Meisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene ein. Die Starter des Vereins erreichten dabei beachtliche Platzierungen. Intern wurden die Vereinsmeisterschaft der Jugend und der Ernst-Männer-Gedächtnispokal ausgespielt. Sieger des Gedächtnispokals waren Melanie Graf und Peter Schneeberger.Positiv war trotz vieler Ausgaben der Jahresabschluss, den Schatzmeisterin Sandra Richthammer vorstellte. Bei den anstehenden Neuwahlen standen alle Funktionäre wieder zur Verfügung. Wahlleiter Hans Zweck appellierte an die Mitglieder, den Vorstand vor allem bei Arbeitseinsätzen tatkräftig zu unterstützen. Vorsitzende Anna Schwaiger informierte, dass der Verein die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde plane. Außerdem stehe ein Zeltlager in Schnaittenbach auf dem Programm.Die technische Ausstattung der Kegelbahn im Sportpark in Schwarzenfeld sei nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es fehle zum Beispiel eine adäquate Internetanbindung und eine moderne Anzeigetafel. Man zahle eine beachtliche Pacht an den Eigentümern stellten die Mitglieder fest und baten den Vorstand, mit dem Verpächter in Verbindung zu treten um Verbesserungen zu erreichen.Stolz waren Sportwart Markus Schwaiger und Jugendwartin Melanie Graf auf die gezeigten Leistungen des Nachwuchses bei den Clubmeisterschaften der Jugend. Bei den U 18 war es Michaela Butz, die mit 789 Holz die Meisterschaft vor Simon Scheuerer und Christoph Obendorfer gewann. Bei den U 14 siegte Johannes Kölbl mit 735 Holz. Er verwies damit Jakob Scheuerer und Florian Pronath auf die Plätze.Den Bambini-Pokal gewann Hannah Scheuerer vor Julian Pronath. Schwaiger und Graf lobten den Fleiß der Jugendlichen sowohl beim Training als auch bei den Rundenwettkämpfen.