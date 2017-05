Vermischtes Fensterbach

04.05.2017

Knölling. (nib) Zur Feier ihres 80. Geburtstags hatte Josefine Sperl aus Knölling ins Gasthaus Zur Linde nach Jeding geladen. Viele Verwandte, Freunde und Vertreter von Vereinen und Organisationen überbrachten der Jubilarin die Glückwünsche.

Pfarrer Michael Hoch und Bürgermeister Christian Ziegler dankten Sperl für ihr jahrzehntelanges soziales Engagement. Bereits in jungen Jahren war sie ehrenamtlich stark engagiert. Schon 1955 baute sie in Amberg die CAJ mit auf , 1959 trat sie der KAB Dürnsricht-Wolfring bei. Dort leitete sie 20 Jahre lang die Frauengruppe. Auf Bitten des Pfarrers übernahm sie die Leitung der Seniorengruppe in der Pfarrei Dürnsricht-Wolfring bei deren Gründung. Dieses Amt übte sie fast 30 Jahre aus. Lange Zeit war sie auch Seniorenbeauftragte der Gemeinde.Dem Sozialdienst katholischer Frauen gehört sie seit 1990 an, dem Malteser-Hilfsdienst seit 17 Jahren, der CSU-Frauen-Union Schwarzenfeld seit 1989. Den Krankenbesuchsdienst in der Pfarrei übt sie seit rund 25 Jahren aus und auch im Pfarrgemeinderat war sie über 25 Jahre aktiv. All diese Leistungen würdigte die Pfarrei mit der Albertus-Magnus-Medaille im Jahr 2006. Der Freistaat verlieh die Ehrennadel des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt, 2009 erhielt sie 2009 eine der ersten goldenen Ehrenamtskarten in der Gemeinde. Die Gratulanten verteilten sich über den ganzen Tag. Unter ihnen waren Maria Geiss-Wittmann, die gemeindliche Seniorenbeauftragte Dr. Marlene Groitl, von der Pfarrei Marga Heimler, für den SkF Hermine Rodde, für die Frauen-Union Christiane Scherer und für den Kapellenverein Knölling Renate Nowak. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete der Dankgottesdienst in der Pfarrkirche mit dem Ehemaligen-Orchester Fensterbach.Josefine Sperl wurde in Karmensölden bei Amberg als eines von sieben Geschwistern geboren. 1959 heiratete sie Xaver Sperl aus Knölling. Mit ihm hat sie eine Tochter. Heute ist sie stolze Oma von zwei Enkelkindern. Über lange Jahre hatte sie ihre pflegebedürftige Patin bei sich im Haus aufgenommen und persönlich betreut. Ihr beruflicher Weg führte sie von der Bäckerei Vieracker über die Hofapotheke in Sulzbach zur Firma Siemens, wo sie bis 1973 als technische Prüferin arbeitete.