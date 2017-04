Vermischtes Fensterbach

27.04.2017

Beim Kaffeekränzchen des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Dürnsricht ließen Filme längst vergessene Erinnerungen wieder aufleben. Das Kaffeekränzchen im Brandstodl war - obwohl im Umkreis viele Gartentage stattfanden - auch heuer sehr gut besucht.

In gemütlicher Runde zeigte Vorsitzender Manfred Götz Filme von der Feier zum 40-jährigen Bestehen des OGV Dürnsricht sowie vom "Zehnjährigen" des Seniorenkreises der Gemeinde. Götz bat die Anwesenden in diesem Zusammenhang auch um Hinweise auf im Privatbesitz befindliche Foto- und Filmaufnahmen. Interessant seien insbesondere die beiden gezeigten Veranstaltungen.Der Vorsitzende des Vereins informierte auch über den Ablauf des Wettbewerbs "Kartoffel im Eimer". Der Abwiegetermin findet im Herbst statt. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Verein am Kinderferienprogramm: Geplant ist an einem Samstag im August ein Schnupperangeln für Kinder am Dürnsrichter See.