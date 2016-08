Kinder basteln 28 Hotels für Insekten

Vermischtes Fensterbach

Fensterbach-Dürnsricht. (nib) Der Obst- und Gartenbauverein Dürnsricht lud im Zuge des Kinderferienprogramms zum Basteln eines Insektenhotels ein. 28 Mädchen und Buben im Grundschulalter trafen sich dazu im Brandstodl in Dürnsricht. Zehn Betreuungspersonen standen den Kindern mit Rat und Tat zur Seite. Aus den vorgefertigten Teilen schufen die Kinder verschieden große Freiräume, die mit Naturmaterialien wie Rinde, Stroh, Schilf, Zapfen oder Holz gefüllt wurden. Ein Drahtgeflecht sorgt dafür, dass alles sicher an seinem Platz bleibt. Rund drei Stunden lang waren die Kinder damit beschäftigt, das Hotel zu basteln und zu verzieren. Am Ende wartete eine kleine Brotzeit auf die kleinen Bastler. Bild: nib