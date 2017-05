Vermischtes Fensterbach

12.05.2017

11

0 12.05.201711

( nib) Rund 30 Jugendliche von den Feuerwehren Brudersdorf, Dürnsricht, Gösselsdorf, Högling, Nabburg, Neusath und Trisching konnte Kreisbrandmeister Helmut Schatz am Feuerwehrhaus in Högling begrüßen. Er freute sich, dass wieder so viele Jugendliche den Weg zur Feuerwehr gefunden haben. Er hoffte, dass die Prüflinge noch lange bei der Feuerwehr bleiben und sie bei vielen weiteren Ausbildungsabschnitten wieder zu sehen.

Der stellvertretende Kreisjugendwart Sebastian Meier erläuterte die Aufgaben und teile die Jugendlichen den verschiedenen Prüfstationen zu. Dort mussten sie ihre Kenntnisse zu den Themen Absetzen eines Notrufs, Knoten- und Strahlrohrkunde sowie ihre praktischen Fähigkeiten beim Schlauch ausrollen unter Beweis stellen. Sie meisterten die Aufgaben in überzeugender Manier und legten alle die Prüfung erfolgreich ab.