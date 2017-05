Vermischtes Fensterbach

Seit Mitte April nimmt das Baugebiet Steinleite II in Dürnsricht Gestalt an. Die Planungen gingen in die Erschließungsphase über. Der Bürgermeister denkt an junge Familien.

(nib) "Wir müssen Bauplätze vorhalten. Als aufstrebende Gemeinde ist es unsere Pflicht, jungen Familien die Möglichkeiten zu bieten, bei uns heimisch zu werden", sagte Bürgermeister Christian Ziegler. Die Erweiterung des Kindergartens, die moderne Grundschule, in der unter anderem zwei Partnerklassen in Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Zentrum Amberg unterrichtet werden, geboten es, das Projekt schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Die Bauleitung liegt in den Händen des Ingenieurbüros "Renner + Hartmann Consult". Die Firma Schatz aus Schwarzenfeld übernahm die Bauausführung. In dem Gebiet von rund 1,30 Hektar, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet, entstehen elf Parzellen in schöner, ruhiger Lage am Ortsrand von Dürnsricht. Mit der Fertigstellung rechnet Ziegler bis Ende Juli 2017. Somit könnten bauwillige Interessenten bereits im August mit ihrem Eigenheim beginnen. Sämtliche Bauparzellen sind an das Glasfasernetz der Telekom (FTTH) angebunden. "Zeitgemäßes Bauen mit allen technischen Vornehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts ist somit gewährleistet", warb der Bürgermeister. Die Gemeinde Fensterbach bietet die voll erschlossenen Grundstücke zum Preis von 64 Euro je Quadratmeter an. Ansprechpartner bei der Gemeinde ist Peter Fleissner, Telefon 09438 / 901111.