Fensterbach

14.05.2017

14.05.2017

(nib) Die Gemeinde Fensterbach investiert kräftig in die Zukunft. In Dürnsricht entstehen weitere elf Bauplätze für junge Familien. "Wir müssen Baugrund vorhalten", betont Bürgermeister Christian Ziegler. "Als aufstrebende Gemeinde ist es unsere Pflicht, jungen Familien die Möglichkeiten zu bieten, bei uns heimisch zu werden." Bis Ende Juli soll das Gebiet in der Steinleite fertig erschlossen sein. Damit könnten bauwillige Interessenten bereits im August mit dem Hausbau beginnen. Sämtliche Bauparzellen sind an das Glasfasernetz der Telekom (FTTH) angebunden.