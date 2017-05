Vermischtes Fensterbach

08.05.2017

7

0 08.05.2017

(nib) Der Ausflug der 60-köpfigen Seniorengruppe aus der Pfarrgemeinde führte zur Wallfahrtskirche Mariä Namen nach Trautmannshofen. Hans Zweck steuerte mit seinem Bus zunächst den Osterbrunnen von Kastl an. Dessen Ausgestaltung fand allseits hohe Anerkennung. Das Äußere der Wallfahrtskirche Mariä Namen ließ nichts von dem erahnen, was einen im Inneren erwartet. Üppige und glänzende Pracht empfängt die Besucher. Kirchenführerin Thekla Lehmeier gab einen Überblick über die Entstehung der Wallfahrt und den Bau des Gotteshauses. Die barocke Kirche wirke wie ein himmlischer Festsaal, der einen Ausblick auf das Leben nach dem Tod vermitteln soll. Im Mittelpunkt stehe die "Unversehrte Maria". Ihr Gnadenbild, eine Holzfigur mit prächtigem Gewand, ziert den rechten Seitenaltar. Nach den Ausführungen betete Pfarrer Michael Hoch eine Andacht mit den Besuchern. Am Ende freuten sich alle auf Kaffee und Kuchen in einem Gasthaus. Seniorenleiterin Marga Heimler lud bei der Heimfahrt zur Maiandacht am Donnerstag, 18. Mai, in Högling ein. Bild: nib