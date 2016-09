Vermischtes Fensterbach

14.09.2016

Fensterbach. Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Fensterbach, Dr. Marlene Groitl, lädt alle Senioren der Gemeinde zum Seniorennachmittag des Landkreises Schwandorf am 8. Oktober in die Mehrzweckhalle in Oberviechtach ein. Der Nachmittag wird musikalisch vom EOF, dem Ehemaligen Orchester Fensterbach unter Leitung von Josef Kirchberger, gestaltet. Jeder Teilnehmer ab dem 60. Lebensjahr erhält einen Verzehrgutschein von fünf Euro. Der Bus fährt um 12.45 Uhr in Wolfring ab, die nächsten Haltestellen sind Högling, Freihöls, Knölling und Fensterbach. Rückfahrt aus Oberviechtach wird gegen 17 Uhr sein. Jeder Mitfahrer bezahlt fünf Euro für die Busfahrt. Anmeldungen bei Dr. Marlene Groitl unter 09438/943571.