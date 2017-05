Vermischtes Fensterbach

15.05.2017

19

0 15.05.201719

(nib) Der OGV Dürnsricht hat das Thema "Blühende Gärten und Landschaft" des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Schwandorf aufgegriffen und zusammen mit der Grundschule Fensterbach den Aktionstag "Blühende Landschaft" organisiert.

Im Vorfeld bereitete der OGV Dürnsricht am Dürnsrichter See eine Fläche von 200 Quadratmetern für die Neuanlage einer Blumenwiese vor. Außerdem besuchte der Vorsitzende des OGV Dürnsricht, Manfred Götz, die Schulklassen und informierte die Kinder der Klasse 2 sowie die der Partnerklasse 2 der Rupert-Egenberger-Schule anhand von Bildern und Hinweisen über ihre Aufgabe.Zusammen mit den Lehrerinnen Müller-Jung und Böhm, der Erzieherin Herrmann und der Schulbegleiterin Schottenhaml machten sich 33 Kinder von der Schule auf zum Dürnsrichter See. Jedes Kind erhielt dort Saatgut mit Samen von lokalen Wildblumen und -gräsern. Diese säten die Kinder dann in den markierten Felder aus. Mit einer Walze bearbeiteten die Schulkinder mit großer Begeisterung zum Abschluss noch ihre Felder und stellten dadurch den nötigen Bodenkontakt für die Samen her.