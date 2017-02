Vermischtes Fensterbach

In den Jahrzehnten seiner journalistischen Laufbahn hat der frühere Chefreporter beinahe unzählige Male über runde Geburtstage geschrieben und Glückwünsche vermittelt. Am Samstag war er selbst der Beglückwünschte: Viele Gratulanten kamen zu Wolfgang Houschka nach Freihöls, um ihm alles Gute zum Siebzigsten zu wünschen. Dazu zählten auch frühere Kollegen, darunter die NT-Ressortleiter Jürgen Kandziora (Amberg) und Wilhelm Amann (Schwandorf). Mit ihnen steht er auch im Ruhestand beinahe noch täglich in Verbindung. Denn als freier Mitarbeiter unterstützt er die NT-/AZ-Redaktionen noch immer gerne.

1972 hatte (hou) sein erstes Redakteursjahr in Schwandorf absolviert. Aus den drei Wochen, die er damals in der Großen Kreisstadt aushelfen sollte, sind dann drei Jahrzehnte geworden. Als Leiter der NT-Redaktion in Schwandorf hat er die turbulenten Diskussionen um die Gebietsreform journalistisch begleitet, ebenso später dann die aufreibenden Auseinandersetzungen um die geplante Wiederaufarbeitungsanlage bei Wackersdorf. 1997 verlieh ihm die Stadt Schwandorf die Konrad-Max-Kunz-Medaille. 2012 ehrte ihn der Landkreis Schwandorf mit der Landkreisverdienstmedaille.Großes Interesse weckten bei Wolfgang Houschka seit jeher die Belange der Feuerwehr. Dafür erfuhr er nun Dank an seinem Jubiläumstag: Für die Feuerwehrführung des Landkreises Schwandorf gratulierten ihm Kreisbrandrat Robert Heinfling und Kreisbrandinspektor Hans Gietl.Dank sprach auch die DJK Dürnsricht-Wolfring aus. Der Vorstandschaft des Sportvereins gehörte Wolfgang Houschka über zehn Jahre an, im Vorstand des Fördervereins ist er bis heute noch aktiv. Auch der Fensterbacher Bürgermeister Christian Ziegler nahm sich nach seinem eigenen "Runden" gerne die Zeit zu einem Geburtstagsbesuch.