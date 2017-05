Politik Fichtelberg

09.05.2017

Viele Baustellen und fehlende Arbeitskräfte lasten auf dem Rathaus. Ein Punkt bringt Bürgermeister Georg Ritter bei der Jahreshauptversammlung der CSU am Sonntag in Rage.

(bkr) Drei Krankheitsfälle im Rathaus machen es schwierig die Aufgaben zu erfüllen. Hilfe aus Nachbargemeinden wurde angefordert und eine Stelle ausgeschrieben. Ein kritischer Punkt für Bürgermeister Ritter ist die bayernweit fehlende Ausbildung von Verwaltungskräften. Fichtelberg stelle im September wieder einen Auszubildenden ein. Zum gleichen Zeitpunkt beendet ein Azubi seine Ausbildung und wird übernommen.Zur Situation in der Gemeinde berichtete Georg Ritter über die Brücke beim Schamottewerk. Das 400 000 Euro-Bauwerk ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Brücke wurde mit Blick auf den Ausbau der Heinrich-Lindner-Straße zukunftsfähig mit einem Gehweg erstellt. Die Abnahme erfolgt voraussichtlich im Juni. Das Schamottewerk selbst wurde käuflich erworben. Angebote von drei Architekten sollen für die weitere Verwendung eingeholt werden, was Thema in den nächsten Sitzungen sein wird. Ziel ist es noch in diesem Jahr einen Teil abzubrechen. Beim Neubau der Fichtelbergstraße soll eine Vergleichsberechnung Klarheit über die Kosten einer Sanierung oder Grundsanierung der wichtigen Durchgangsstraße bringen. Sie soll schnellstmöglich in einen anständigen Zustand versetzt werden.Schwachstelle beim Ferienpark Hüttstadl ist die Kanalisation und das Beitragsrecht. Das Beitragsrecht fordert, dass die zur Sanierung anfallenden Kosten alle Anwesen von Hüttstadl zu tragen sind, obwohl nur die Feriensiedlung Nutznießer ist. Während eine Ferienwohnung nur zwischen 400 und 500 Euro belastet wird, fallen auf ein Anwesen in übrigen Gemeindeteil bis zu 20 000 Euro. Über den Bayerischen Gemeindeverband wird eine abweichende Regelung angestrebt.Georg Ritter nannte es einen Skandal, dass der Bescheid mit der Aufforderung zur Sanierung der Kanalisation 20 Jahre im Rathaus liegen blieb, weil man Angst hatte, das Problem anzugehen. Die Sanierungskosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Zuschüsse werden nur dann gewährt, wenn die Gemeinde weitere 400 000 Euro für eine weitere Sanierung der Kanalisation investiert. Die Messstation zur Abwasserübergabe an Mehlmeisel kostet zwischen 15 000 und 20 000 Euro. "Wir sind gewählt nicht nur schön zu rechnen, sondern zu dem zu stehen was gemacht werden muss", so Ritter.Ein weiterer großer Punkt ist der Fichtelsee. Die Bogenbrücken sind morsch. Das Wasser ist abgesenkt und Laien können die Schäden sehen. Die Ausschreibung steht bevor. Bürgermeister Ritter rechnet mit Kosten von rund 200 000 Euro. Noch sei es nicht gelungen an Zuschüsse zu gelangen. Beim Bebauungsplan herrscht Uneinigkeit. Der Aufstellungsbeschluss sollte so viel wie möglich beinhalten. Einwände gab es aus der Bevölkerung: Der Fichtelsee werde verplant, hieß es.Das Landratsamt ist der Meinung es solle ein neuer Plan gefertigt werden, informierte Georg Ritter. Die Wasserwacht benötigt eine neue Rettungswache. Sie soll im neuen Bereich errichtet werden. Die alte Wache soll einem Bettenhaus des Waldhotels weichen und ein Barfußsinnwanderweg ist vorgesehen. Absicht ist es im neuen Teil des Sees einen Erlebnisbereich zu schaffen und im alten Bereich einen Ruhepol.An der Sonnleite wurde begonnen einen Spielplatz anzulegen. MdL Gudrun Brendel-Fischer regte dazu einen Generationenspielplatz an. Ein neuer Leiter wurde für den Bauhof eingestellt. Die Maschinen ergänzen nun ein Minibagger und der dazu erforderliche Transportanhänger. Angeschafft werden sollen ein Radlader und eine Hebebühne, weil die bisherige unverzüglich verschrottet werden müsse.Zurzeit steht die Gemeinde auch in Grundstücksverhandlungen für die Errichtung des Funktionsgebäudes in der Nähe der Biathlonanlage. Gelöst werden müssen die Anschlüsse für Kanal und Storm. Ritter sprach sich aber gegen eine Containerlösung aus, weil ein Provisorium nicht langlebig sei.