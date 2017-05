Politik Fichtelberg

08.05.2017

(bkr) Ausdauer und Sitzfleisch erforderte die Jahreshauptversammlung der CSU am Sonntag auch von Landtagsabgeordneter Gudrun Brendel-Fischer. 21 der aktuell 47 Mitglieder arbeiteten in über vier Stunden eine umfangreiche Tagesordnung ab.

Nach dem Gedenken Hans Steinkohl und Erna Prechtl lobte der bisherige Vorsitzende Hans-Peter Reichenberger die konstruktive Zusammenarbeit der vier Ochsenkopfgemeinden. Als erste Kommune im Landkreis Bayreuth habe es Fichtelberg geschafft, den Haushalt 2017 genehmigt zu bekommen. Eine weitere Leistung war es, das zur Diskussion gestandene Standesamt Fichtelgebirge für Trauungen zu bekommen. Reichenberger übte aber auch Kritik an der Ortspolitik der Vergangenheit. Einen Investitionsverlust in Höhe von 50 Millionen sah er in der immer noch existierenden Ruine der abgebrannten Therme und der verlorenen Bewerbung um das Sportcamp des Bayerischen Landessportverbandes. "Keine Gemeinde hat einen derartigen Investitionsverlust in dieser Höhe mitmachen müssen", bedauerte Reichenberger. Ungeachtet dessen sei es wichtig, im Fichtelgebirge einig zu sein und einen gemeinsamen Weg einzuschlagen.Reichenberger lobte er die eingekehrte sachliche Streitkultur im Gemeinderat mit einheitlichen Ergebnissen. Es stünden aber große Probleme stehen an. Seit 1998 werde die Kanalisation in Hüttstadl vor sich hergeschoben. Sehr schwierig werde es, in einer "bädergesättigten Region" die Therme wieder aufzubauen. Viele Gespräche seien geführt worden. Fichtelsee, Ortsbildsanierung, Schamottewerk und sportliche Möglichkeiten rückte Reichenberger in den Mittelpunkt. Er forderte eine intensive Zusammenarbeit der Fichtelgebirgsgemeinden, um ihre Stärken herauszustellen und Betriebe in die strukturschwache Region zu bringen. Als Beispiel nannte er nach dem Berxit die Verlagerung von Produktionsstätten der BMW-Werke aus Großbritannien nach Deutschland. Dazu sagte Gudrun Brendel-Fischer, München sei der Anziehungspunkt in Bayern. "Ein Werk nach Oberfranken zu bekommen, halte ich für unvorstellbar."Reichenberg erinnerte noch an die Aktionen des Ortsverbands mit Weinfest, die Verleihung des Bürgerpreises an Michael Schmelzer und Informationsveranstaltungen mit den CSU-Verbänden des Fichtelnaabtals. Wieder zum Leben erweckt werden sollen die Bürgerinformationsabende. ( Kurz notiert )