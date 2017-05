Sport Fichtelberg

05.05.2017

05.05.2017

(gis) TSV_Vorsitzender Fichtelberg gedachte in der Jahreshauptversammlung zunächst der verstorbenen Mitglieder Eduard Zutter, Helmut Reichenberger und Rudolf Voit. 252 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder stehen zu Buche.

Erfreulich ist die gute Resonanz auf die Bewirtschaftung in der Gaststätte. In Kürze stehe die Ausforstung des Sportplatzrandes an. Die Duschkabine wurde renoviert und neu gefliest. Der besondere Dank galt Helmut Sticht. Die nächste größere Aktion ist die Reparatur des Daches.Für den neuen Sendemast wurden die Betonfundamente gesetzt. Für die Küche wurde ein neuer Gastank angeschafft. Da der Ofen defekt war, wurde ein neuer auf Vereinskosten geleast. Der Hartplatz befindet sich derzeit in ansehnlichem Zustand dank der Pflege von Andy Bauer junior.Der Vorsitzende bedankte sich bei allen, die dem Verein die Treue halten, beim Turner-Rat, bei Familie Walter für die Blumenpflege und besonders auch bei den Sponsoren.40 Jahre Mitglied sind Renate Krug und Marie-Luise Ehrhardt. Fünf Jahrzehnte dabei ist Gernot Engel. Seit 60 Jahren zur Stange halten Friedlinde Braun, Annemarie Schindler, Franz Pickert und Werner Kuhbandner.Andy Bauer dankte Karl Heinz Glaser für sein unermüdliches Engagement und gab bekannt, dass in diesem Jahr nach alter Tradition wieder ein Kirchweih-Tanz für das ausgelassene Publikum vorgesehen ist.