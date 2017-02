Vermischtes Fichtelberg

09.02.2017

09.02.2017

Die Bayerischen Staatsforsten und der Bayerische Verein für Forstlichen Skilauf laden am Freitag, 17. Februar, zum Bayerischen Forstbiathlon auf der Wettkampfanlage in Fichtelberg-Neubau ein. Forstmitarbeiter und Waldbesitzer aus dem Freistaat und den angrenzenden Ländern gehen hier an den Start. Auch Gäste mit Bezug zu Wald und Holz sind willkommen. Sie alle haben die Gelegenheit, sich bei den guten Schneebedingungen im Fichtelgebirge in dieser Sportart zu erproben. Gewehre und Munition werden am Schießstand gestellt.

Auftakt ist am Donnerstag, 16. Februar, ab 15 Uhr mit Training auf der Wettkampfstrecke und am Schießstand. Gestartet wird am Freitag ab 9 Uhr, gestaffelt nach Altersklassenklassen in klassischer Technik oder Skating. Die Laufstrecke geht über zwei oder vier Runden mit rund vier beziehungsweise acht Kilometer. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf der Internet-Seite www.forstski-bayern.de.