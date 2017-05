Vermischtes Fichtelberg

08.05.2017

6

0 08.05.2017

Dieses Jahr fällt das Johannisfeuer der Jungen Union aus. Zuviel Ärger gab es im vergangenen Jahr. Wie Vorsitzender Sebastian Voit in der Jahreshauptversammlung berichtete, hatten die Mitglieder tage- lang eifrig brennbares Material zusammengetragen. Die Grundstücksbesitzer waren dankbar, auf diesem Weg Äste entsorgen zu können. Doch auf dem aufgeschichteten Haufen landete auch Abfall, der mühsam entfernt und entsorgt werden musste. Das Johannisfeuer selbst beendete zu später Abendstunde die Polizei wegen einer Anzeige wegen Ruhestörung.

Die Feuerwehr half, das Feuer zu löschen. Am nächsten Tag brannte es wieder. Abfall war angekarrt und angezündet worden. Alleine für den Abtransport der Asche mussten 300 Euro berappt werden. "Die JU macht es umsonst und bekommt noch einen auf den Deckel", kommentierte Voit. Deshalb gebe es in diesem Jahr kein Johannisfeuer.Das Engagement der JU beschränkte sich aber nicht alleine auf das Johannisfeuer, den Christbaumverkauf und die Nikolausaktion. Für die Feriengäste wurden 48 WLAN-Hotspots geschaltet. "Es gibt keinen vergleichbaren Ort in Bayern", stellte dazu der zurückgetretene CSU-Vorsitzende Hans-Peter Reichenberger fest. Die Lösung auf privater Basis sei wesentlich günstiger als die von Heimatminister Markus Söder angebotenen Hotspots.