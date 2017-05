Vermischtes Fichtelberg

09.05.2017

(gis) "Mit Jesus in einem Boot." Unter diesem Thema feierten Pfarrer Josef Fischer, Diakon Rudolf Hoffmann und die Pfarrfamilie am Sonntag einen Festgottesdienst, in dem zwei Mädchen und fünf Buben erstmals zum Tisch des Herrn gingen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Werner Krug gestaltete das Fest mit Lob- und Dankliedern. "Brecht niemals die Freundschaft mit Jesus ab, weil es manchmal recht stürmisch zugehen kann und es dann gut ist, Jesus mit im Boot zu haben", so Pfarrer Fischer. In den Fürbitten riefen die Kinder Gott um Beistand für sich und die Pfarrgemeinde an. Nach der feierlichen Kommunion bedankte sich Fischer bei allen, die mitgeholfen haben, dass diese Erstkommunion zum unvergesslichen Fest wurde.