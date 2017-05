Vermischtes Fichtelberg

11.05.2017

Heute vor fünf Jahren brannte die Kristall Therme in Fichtelberg. Mit einem möglichen Wiederaufbau beschäftigten sich bislang kaum Bauarbeiter - aber viele Juristen.

Chronologie So wenig sich seit dem Brand am 12. Mai 2012 an der Brandruine getan hat, vor Gericht ging es rund zwischen Kristall Bäder AG, Gemeinde Fichtelberg und Gothaer Versicherung. Der Rechtsstreit begann schon 2008 - lange vor dem Brand - mit der Einstellung der Zahlungen der AG-Tochter "Kristall Radon-So- le-Therme mit Saunalandschaft Fichtelberg GmbH" an die Gemein- de. Zuvor hatten sich der damaligen Bürgermeister José-Ricardo Castro Riemenschneider und der 2016 ver-storbene Bäderkönig Heinz Stein- hart überworfen.



Das Landgericht Bayreuth verurteilte die GmbH zur Zahlung von 938 602,06 Euro. Steinhart ging in Berufung und forderte selbst Schadenersatz in Millionenhöhe. Beim Infoabend am 2. April 2012 forderte er, Bürgermeister José-Ricardo Castro Riemenschneider "aus dem Rathaus zu jagen" und drohte: "Das Bad wird platt gemacht."



Ob Steinhart die Schließung wirklich wollte, blieb bis zu seinem Tod sein Geheimnis, denn am Abend des 12. Mais 2012 schlugen die Flammen aus der Therme . Am Tag danach setzte bei Steinhart ein Sinneswandel ein: "Ich werde die Gemeinde nicht in Stich lassen und will das Bad so schnell wie möglich wieder aufbauen." Gothaer Versicherung wie Landeskriminalamt suchten derweil nach der Brandursache. 100 000 Euro Belohnung hatte die Versicherung ausgelobt - ergebnislos. Im Juli 2013 stellte das Landeskriminalamt fest: "Demnach löste kein technischer Defekt den Großbrand mit Millionenschaden aus".



Nun begann der Kampf um die Versicherung . Eigentümer des Bades war die Gemeinde, weil die GmbH nie die letzte Rate für ein Darlehen über 4 Millionen Mark zurückgezahlt hatte. Der Versicherungsschein lag aber bei Steinhart. Um an das Geld der Gothaer Versicherung zu kommen, ließ sich der Franke auch von Linken-Politiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi vor dem Landgericht Nürnberg vertreten. Um die Auszahlung zu beschleunigen, stimmte der Gemeinderat am 19. Januar 2015 dem Bauantrag für eine neue Therme mit Gesundheitszentrum zu. Im Juni 2015 leistete die Versicherung 6,2 Millionen an Steinhart. Für Einrichtungsschäden flossen schon bis Mitte 2014 1,2 Millionen. Castro Riemenschneider hatte als Bürgermeister versucht, die Zahlung an Steinhart und einen Wiederaufbau mit ihm zu verhindern. Ein Vertretungsverbot der Ruine gegen ihn war die Folge.



Auch der Streit aus dem Jahr 2008 ging weiter. Die Richter am Oberlandesgericht Bamberg schüttelten die Köpfe über die verworrenen Vertragsverhältnisse. Dazu verschwanden Kupferblech, Installationen, Schaltschränke und andere vom Brand verschonte Teile. Erfolglos blieb der Versuch der Gemeinde, den Management-Vertrag aus dem Jahr 2000 zu kündigen, der Steinhart 25 Jahre zum Betrieb der Therme verpflichtete.



Schließlich erwarb die Kristall Bäder AG im November 2015 das Eigentum an der Therme. Den Kaufpreis von 500 000 Euro leistete das Unternehmen als Grundschuld auf das Jahreis-Gelände in der Fichtelberger Heinrich-Lindner-Straße. Die 39 000 Quadratmeter große Brache hatte die Kristall Bäder AG Jahre zuvor aus der Insolvenzmasse ersteigert - für 70 000 Euro.



Auf dem Grundstück lastet zudem eine weitere Grundschuld von 470 000 Euro - auch hier ist die Gemeinde der Begünstigte. Mit der Kristall AG beschloss die Gemeinde am 30. November 2015 einen Auflassungsvertrag zum Managementver- trag. Steinhart hatte damals erklärt, die Versicherung fordert für den Wie- deraufbau das Eigentum der Therme in den Händen der AG, einen Bau- plan und einen Bauvertrag mit ei- nem Generalunternehmen. (bkr)

Die Rauchsäule über der Kristalltherme schreckte am 12. Mai 2012 eine ganze Region auf. Was blieb sind offene Versprechen und eine Ruine. An der hat sich zuletzt wenig getan - obwohl seit bald 15 Monaten eine Baugenehmigung des Landratsamts Bayreuth vorliegt. Ob und wann es zum Wiederaufbau kommt, ist offen. Der letzte genannte Termin war Weihnachten 2016. Damals sollte in Fichtelberg zumindest ein Saunadorf öffnen.Daraus wurde nichts, danach war nichts mehr von einem Öffnungstermin zu hören. Die fehlenden Gäste machen sich inzwischen in den Kassen der Beherbergungsbetriebe und Geschäfte bemerkbar. Bei der CSU-Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag war von 600 000 Euro die Rede, die den Fichtelberger Betrieben jährlich durch die Lappen gehen. Das wären insgesamt 3 Millionen seit dem Brand. Gemeinde und Kristall Bäder AG betonen, sich in guten Gesprächen in Sachen Wiederaufbau zu befinden - zu den Inhalten gibt es aber nichts Neues.Dabei liegen viele Fragen auf der Hand. Aus dem Managementvertrag geht hervor, dass die Therme zum Neubauwert versichert war, die Kristall Bäder AG beziffert diesen auf 21 Millionen Euro. Bislang flossen 6,2 Millionen von der Gothaer Versicherung an die Kristall AG. Was damit bisher passiert ist, ist unklar. Bei der Bürgerversammlung im November 2014 erklärte Bürgermeister Georg Ritter, die AG bekommt das Geld von der Versicherung nur zweckgebunden für den Wiederaufbau. Gerüchte, dass das Geld an die Therme Trimini in Kochl am See umgeleitet wurde, verneint der heutige Vorstandsvorsitzende der Kristall Bäder AG, Gerd Bittermann, vehement.Das von der Kristall Bäder AG mit einem öffentlich-rechtlichen Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Kochl betriebene Bad wurde Anfang November 2014 geschlossen. Nach vielen Verzögerungen und mehreren Erweiterungsbauten öffnete es erst diesen März wieder. Von Streitereien zwischen der Bäder AG und der Stadt Werder an der Havel berichteten auch die Nachrichten Potsdam-Mittelmark. Grundsteinlegung der Blütentherme in Werder war am 18. Oktober 2011.Inzwischen sucht die Stadt nach Medienberichten einen neuen Investor. Von der Kristall Bäder AG hatte sich die Stadt getrennt. Fichtelberg ist an den Investor gebunden. Sollten die beiden sich auf den Neubau einigen, müssen sie ein weiteres Problem lösen: Denn in den vergangenen fünf Jahren waren die Nachbarkommunen nicht tatenlos. In Weißenstadt ist eine neue große Therme entstanden, in Bad Alexandersbad wurde das bestehene Bad erweitert. Es wird nicht leicht, eine Marktlücke für Fichtelberg zu finden.