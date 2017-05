Wirtschaft Fichtelberg

11.05.2017

11.05.2017

(gis)Wegen der Sanierung der beiden morschen Bogenbrücken (wir berichteten) ist das Wasser im Fichtelsee abgesenkt und dem Besucher bietet sich ein ungewohntes Bild. In der Gemeinderatsitzung regte Sigurd Zapf an, den niedrigen Wasserstand zu nutzen, um am "Kinderbereich" den Schlick wegzuziehen, ihn neu zu begrenzen und herzurichten. Ebenso gibt es am Ufer an der "Neubauer Seite" einiges zu tun, um den See mit wenig finanziellen Aufwand aufwerten zu können. "Eine gute Idee", betonte Bürgermeister Georg Ritter.

Einen Teil des südöstlichen Fichtelsee-Geländes hat der Gemeinderat als Trauungsort bestellt. Bis zur Fertigstellung der Brücken im August wird ein Provisorium genutzt. Der Pavillon steht dann zu gegebener Zeit auf der Insel zwischen den beiden Brücken. "Es sind schon viele Anfragen da", sagte Bürgermeister Georg Ritter. Die erste Trauung findet am 20. Mai statt. Einem Antrag auf Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Ferienpark Hüttstadl/St. Veit wurde nicht stattgegeben, so wie es der Bauausschuss empfohlen hatte. Der Bebauungsplan verbiete generell, dort Garagen zu errichten.