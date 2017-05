Wirtschaft Fichtelberg

05.05.2017

05.05.2017

Die einfachsten Gegenstände vom Kochlöffel bis zum Dachstuhl sind häufig aus Fichte, allerdings auch die wertvollsten: Das Holz wird auch für Cellos und Gitarren verwendet. Sogar das Deckenholz der berühmten Stradivari-Geigen aus dem 17. und18. Jahrhundert ist aus einem besonderen Fichtenholz gefertigt.

Freudige Diskussion

Neue Orientierung

(gis) Und wenn die Tanne besungen wird, ist letztendlich die Fichte gemeint, deren längliche, braune Zapfen von den Zweigen herabhängen und im September zu Boden fallen. Bei Tannen dagegen stehen die Zapfen immer aufrecht in den Zweigen.Nun wurde die häufigste Baumart Deutschlands, die seit Jahrhunderten den deutschen Wald prägt, zum "Baum des Jahres" gekürt, den Dr. Silvius Wodarz seit 27 Jahren ausruft. Warum das Kuratorium "Baum des Jahres" lange um diese Nadelbaumart einen Bogen machte, hat Gründe: Für die einen ist die Fichte nämlich der "Brotbaum" der deutschen Forstwirtschaft, für die anderen ein "Sorgenkind"."Ich freue mich sehr, dass wir 2017 über diesen besonderen Jahresbaum diskutieren können" sagte Silvius Wodarz am " Tag des Baumes" an der Fichtelnaab-Quelle am Ochsenkopf, während die Sonne durch die Wipfel uralter Fichten spitzt. "Man kann zur Fichte stehen wie man will. Sie gehört einfach in den Wald. Es ist ein Unsinn, sie zu verdammen" verdeutlichte der Fachmann. Winfried Pfahler, Leiter des Forstbetriebs Fichtelberg, der zu der Veranstaltung eingeladen hatte, bestätigte, "dass wir der Fichte aufgrund hoher Holzerträge und schnellem Wertzuwachs große wirtschaftliche Ergebnisse verdanken".Allerdings werde sie im Klimawandel Probleme bekommen Sie benötigt zwar nur wenige Nährstoffe, aber die Wasserversorgung muss gewährleistet sein. Für Schwankungen der Niederschläge ist sie schlecht gerüstet. Monokulturen sind durch Sturm und Borkenkäferbefall besonders gefährdet. Nach Vorhersage des Klimawandels von plus zwei Grad im Jahr 2050 werden nur noch fünf bis zehn Prozent der Fichten auf geeigneten Standorten stehen.Dass die Fichte eine Neuorientierung brauche, machte auch Forstdirektor Georg Dumpert, Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth, deutlich. Allerdings nicht mit einem "alles oder nichts", sondern mit einem angepasstem Forstwirtschaftskonzept.Im Forstbetrieb Fichtelberg beträgt der derzeitige Anteil der Fichte an der Waldbestockung ungefähr 80 Prozent. Im Jahr 2100 sollen es etwa 20 Prozent weniger sein."Unsere Fichte braucht Freunde. Tannen, Buchen und weitere Baumarten werden dabei eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen", informiert Forstbetriebsleiter Winfried Pfahler abschließend und betont, "dass die Fichtelgebirgs-Fichte auch künftig das begehrte Holz liefern wird: feinjährig, vollholzig, arm an Harzgallen, beliebt als Bau- und Konstruktionsholz, als Tonholz zur Herstellung von Instrumenten. Aber der Wald wird bunter werden!"