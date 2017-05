Freizeit Floß

01.05.2017

Zur Umsetzung der Integrierten Stadtentwicklungsplanung (ISEK) ist auch eine Beratungsgruppe "Sonderprojekte" unter Vorsitz von Markus Staschewski eingerichtet worden. Erstmals stellt er Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung vor. 25 Bürger informierten sich im "Weißen Rössl".

Staschewski gab einen kurzen Rückblick auf die Vielzahl der Projektideen, die in mehreren Sitzungen gesammelt wurden. "Es ist die Erkenntnis gewachsen, sich auf ein Thema zu konzentrieren", resümierte er. Die Gruppe will einen besonderen Spazier- oder Wanderweg mit dem Grundgedanken eines "Besinnungsweges" schaffen, der vom Kreislehrgarten zum Naturschutzgebiet Doost und wieder zurückführt.Positiv seien die Vorgespräche mit Martin Koppmann von der Naturpark-Geschäftsstelle verlaufen. Die Idee stellte Christine Schreiber, unterstützt von Josef Schaller und mit Bildern von Harald Meierhöfer, in einer Präsentation vor. Die vier Elemente Feuer, Luft, Erde und Wasser sowie Geschichte, Sagen, Heimatkunde, Geologie, Natur und Landschaft bildeten die grundlegenden Gedanken.Schreiber ging auf die Ziele der rund acht Kilometer langen Wegstrecke ein, die in gut zweieinhalb Stunden bewältigt werden könne und bei der es mehrere Einstiegsmöglichkeiten gäbe. Vom Kreislehrgarten als "Garten und Weg der Sinne" geht es über den Bocklradweg zum Primusblick und der ehemaligen Richtstätte "Galgen". Wasser als Quelle des Lebens führt zum Schnepfenhof und in das Naturschutzgebiet Doost.Der Arbeitstitel laute "Weg der Sinne zum/über den Doost", ein geeigneter Name werde noch gesucht. Vorschläge seien willkommen. "Die Ideen gefallen", war die erste Rückmeldung aus dem Publikum. Jetzt werde der Ausschuss "Zukunft Floß" informiert und das Konzept mit einem Planungsbüro besprochen, erklärte Staschewski. Das Projekt soll über den Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald gefördert werden.