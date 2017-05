Freizeit Floß

18.05.2017

Der Markt Floß soll nicht nur florieren, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen. Deshalb startet die Kommune mit OWV, Obst- und Gartenbauverein und der Siedlergemeinschaft eine Aktion, die mit viel Glück auch noch Geld bringt.

Anmeldung Wer mitmacht, meldet Name, Anschrift, Telefonnummer und eventuell E-Mail-Adresse beim Markt Floß, Telefon 92110, oder auch per E-Mail an poststelle@Floss.de. Aus allen Meldungen werden im Herbst bei einer Veranstaltung per Losentscheid Gewinner ermittelt. Hauptpreise sind 100 Euro, 50 und 25 Euro.

Unter dem Motto "Floß blüht auf" soll eine Initiative für Blumenschmuck an den Gebäuden und generell im Ortsbereich anlaufen. Ziel ist es, der Bevölkerung, aber auch den Besuchern einen blühenden Markt zu präsentieren.Sowohl Mitglieder des OWV und des Obst- und Gartenbauvereins als auch der Siedlergemeinschaft geben auf Wunsch Tipps. Das Bemühen, die Bevölkerung zur Ortsverschönerung zu animieren, soll nicht mit einem Wettbewerb einhergehen, abgesehen von einzelnen Highlights. Aber trotzdem soll die Teilnahme mit einer kleinen Belohnung verbunden werden, heißt es in einer Mitteilung der Marktgemeinde.In einem Flyer werden alle Informationen zusammengestellt. Er liegt bei den örtlichen Banken und in den Geschäften auf.