12.02.2017

Gisela Mutterer, die Präsidentin der "Flosser Adler", des Fanclubs der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, berichtete in der Jahreshauptversammlung stolz von der stattlichen Zahl von 155 Mitgliedern. Dies sei umso bemerkenswerter, da der Fanclub erst im Juli 2006 aus der Taufe gehoben wurde. Die Vorsitzende betrachtete es als große Wertschätzung zum Verein, dass gleich alle drei Bürgermeister und zwei Markträte sich für die Veranstaltung interessierten.

Stolz auf neues Domizil

Beiträge steigen

Lang war die Liste der zahlreichen Veranstaltungen, die der Club im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte, allen voran die Organisation der Flosser Fanmeilen. Nicht zu stemmen wären diese Publikumsmagneten ohne tatkräftige Unterstützung der Mitglieder. Bei sämtlichen anderen Spielen der deutschen Nationalmannschaft fieberten die "Adler" entweder live in den Stadien oder gemeinsam vor dem Fernseher mit.Gerne erinnerte die Vereinschefin an die Erste-Hilfe-Auffrischung im November und an die Adventsfahrt am ersten Dezembersamstag. Der neunte Ausflug in Folge ging nach Passau und Hauzenberg und war schon am zweiten Tag der Bekanntgabe ausgebucht. Eine Winterwanderung führte 27 Personen zu Surrers Radlhütte.Der absolute Höhepunkt war die Einweihung des Vereinsheims am Rathausplatz, das liebevoll "Adlernest" genannt wird. Sogar eine Taufe wurde in den Räumlichkeiten schon gefeiert. Die Präsidentin ist stolz, dass dieses Vorhaben realisiert werden konnte und bezeichnete es als Nest, in dem sich alle zu Hause fühlen sollten.Die "Adler" beteiligten sich ferner am Pfingstschießen, der Marktmeisterschaft im Kegeln, am Maimarkt und der Sonnwendfeier des OWV. "Offenheit gegenüber allen Vereinen wird bei uns ganz groß geschrieben", betonte Mutterer. In ihrem Ausblick hob sie besonders die Teilnahme am Waldthurner Heimatfest im Juni, das "Bochgastfest" im Juli und erstmals ein Kinderferienprogramm im August hervor. "Es wird ein tolles Jahr, bringen wir die Adler mit einer tollen Mannschaft nach vorne", motivierte die Chefin. Kassier Oliver Mutterer berichtete, dass trotz vieler Ausgaben für das Vereinsheim und andere Veranstaltungen, der Verein finanziell gut aufgestellt sei. Für die Zukunft wünscht er sich eine LED-Leinwand für die Fanmeilenübertragung und ein großes Zelt.Die Versammlung sprach sich mit nur einer Gegenstimme für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags aus. Erwachsene zahlen künftig zwölf statt neun Euro, Familien 21 statt 19 Euro, Kinder und Senioren sechs statt fünf Euro. Da der Verein bis dato noch keinen Kassenprüfer hatte, es aber der Wunsch vieler war, wurde der Versammlung für dieses Amt Matthias Schnabl vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Als erste Amtshandlung durfte er gleich die Entlastung des Vorstands übernehmen.Bürgermeister Günter Stich versprach jede Unterstützung. "Ihr seid ein toller Haufen." Für eine gelungene Überraschung sorgte dritte Bürgermeisterin Rita Rosner. Bei der Einweihung des Vereinsheims im vergangenen Juni hatte sie das Fehlen eines Kreuzes bemerkt. Sie versprach damals Abhilfe und löste ihre Bringschuld ein. Rosner übergab ein von Pater Leo geweihtes Kreuz aus Assisi.