Freizeit Floß

24.04.2017

39

0 24.04.201739

Das Jubiläumsjahr des 1. Sport-Kegel-Clubs 1977 hatte mit der Austragung der Marktmeisterschaft einen weiteren sportlichen Höhepunkt. Dazu kam noch das Jubiläumsturnier, an dem die Mannschaften vom TV Eibach, SC Luhe-Wildenau und ESV Schweinfurt sowie des Gastgebers teilnahmen.

Vorsitzender Andreas Stahl, Stellvertreter Bernd Volkmer und Sportwart Robert Rosenkranz erfüllten beim Jubiläumsabend am Samstag in der Mehrzweckhalle eine dankbare Aufgabe bei der Auszeichnung der Sieger und teilnehmenden Mannschaften. Beim Jubiläumsturnier gab es ein Kräftemessen, das in sportlicher fairer Art und in bester Kameradschaft abgewickelt wurde.Als Sieder ging der 1. SKC mit 3270 Holz hervor. Den zweiten Platz belegte der TV Eibach mit 3199 Holz. Dritter wurde der SC Luhe-Wildenau mit 3233 Holz und den vierten Platz holte sich der ESV Schweinfurt mit 3235 Holz. 28 Mannschaften mit 93 Keglern beteiligten sich an der diesjährigen Marktmeisterschaft. Mannschaftssieger wurden die "Promillos" IV mit souveränen 1008 Holz. Den zweiten Platz belegte die 1. Mannschaft des FC-Bayern-Fanclubs mit 997 Holz und der Fanclub "Flosser Adler" schaffte mit 870 Holz den dritten Platz. Auf Platz 4 folgte der SV Floß (Fußball) mit 854 Holz und Platz 5 ging an den FCN-Fanclub mit 850 Holz. Als beste Damenmannschaft präsentierten sich die "Alten Schachtln" aus Pauschendorf.Bester Einzelkegler bei den Sportkeglern wurde Vorsitzender Stahl mit 303 Punkten, gefolgt von Thomas Schmidt (300 Punkte) und Robert Rosenkranz (280 Punkte). Als Einzelbester bei den Privatkeglern trug sich Armin Bayer (256 Punkte) in die Siegerliste ein, gefolgt von Hartmut Paukner (253) und Andrea Paukner (249). Die Auszeichnung für die meiste Beteiligung ging an die "Promillos".