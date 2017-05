Freizeit Floß

10.05.2017

2

0 10.05.2017

"Wir sind auf dem richtigen Weg." Optimismus strahlte Vorsitzender Daniel Sommer vom Förderverein Fußball des SV Floß in seinem Jahresbericht aus. Sommer fasste im Gasthof "Goldener Löwe" die Ereignisse des vergangenen Jahres zusammen, berichtete vom Firmenturnier und dem Torwandschießen beim Bürgerfest. Über 3000 Euro habe der Förderverein für die Jugendarbeit des SV zur Verfügung gestellt.

Schatzmeister Lothar Kurz listete Einnahmen und Ausgaben auf. Derzeit habe der Verein 110 Mitglieder. Von den Gesamtausgaben von 3567 Euro seien allein 3294 Euro in die Jugendförderung geflossen seien. Die Einnahmen lagen bei nur 2375 Euro. Die Mitglieder akzeptierten diese Vorgehensweise. Der Förderverein habe einen finanziellen Grundstock von über 10 000 Euro und könne allen Herausforderungen gerecht werden. Bürgermeister Günter Stich bestätigte, dass der Förderverein seine Aufgaben erfülle und für die Jugend sinnvoll investiere. "Das Geld ist bestens angelegt."Einen breiten Einblick in die Jugendarbeit des Sportvereins gewährte SV-Vorsitzender Max Scherm und bedauerte, dass es derzeit keine A-Jugend gebe. Sie werde wieder systematisch aufgebaut. Der Verein strebe eine intensive Arbeit mit 25- bis 30-jährigen früheren Fußballern an, die wieder aktiv in den Fußballsport einsteigen sollen. Der SV werde zudem eine neue Trainingsleitung bekommen, die hoffen lasse.Daraus schöpfte Scherm viel Zuversicht für die kommende Saison der ersten Mannschaft. Er fasste die Jugendarbeit mit dem Satz zusammen: "Es läuft bestens." Jugendleiter Andreas Staschewski bescheinigte Scherm ebenfalls eine tadellose Arbeit. Gut angekommen sei die Aktion "Verein macht Schule".Derzeit gebe es sechs Jugendmannschaften, teilweise in Spielgemeinschaften, eine siebte Mannschaft sei im Aufbau. Björn Beer organisiert einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, Scherm sprach die Aktion DFB-Mobil an.