Politik Floß

25.04.2017

"Ich sehe in entspannte Gesichter", sagt Bundestagsabgeordneter und SPD-Unterbezirksvorsitzender Uli Grötsch. In der Jahreshauptversammlung bescheinigt er den Flosser Sozialdemokraten richtig gute Parteiarbeit.

Dazu zählen die gesellschaftliche Präsenz, eine vorzügliche Gemeinderatsarbeit und die politische Arbeit, so der Waidhauser Bundestagsabgeordnete, der auch von einer "spannenden Zeit" in der SPD im voll besetzten Saal berichtete. Der Mitgliederentscheid für den künftigen Landesvorsitz in Bayern könnte ein Modell für die Zukunft werden. Wichtig bleibe die Arbeit vor Ort."Was ich in Vilshofen erlebt habe, hat es in der SPD noch nicht gegeben", und dass Martin Schulz einstimmig zum SPD Vorsitzenden gewählt wurde, zeige von einer Geschlossenheit innerhalb der SPD mit der Chance, den Bundeskanzler zu stellen. "In allen Ortsvereinen geht es voran", freute sich der Vorsitzende des Unterbezirks. Auch Nichtwähler kämmen zurück an die Wahlurnen und würden SPD wählen. Grötsch hob die Jubilare des Ortsvereins besonders hervor. "Die SPD investiert in Würde mit der Forderung nach einem längeren Bezug von Arbeitslosengeld, und es geht zudem schlichtweg auch um Europa, deshalb lohnt es sich zu kämpfen", so Grötsch. Die Jubilare hätten dies mit ihrem langjährigen Einsatz für die Sozialdemokratie ermöglicht. Seit 25 Jahren gehören Elisabeth Troppmann und Ulrich Döllinger zur SPD und seit 35 Jahren Renate Landgraf. Seit 40 Jahren halten Josef Achatz, Vorsitzende Eli Dreßler und Horst Sommer dem Ortsverein die Treue. Mit der goldenen Nadel wurde Ilse Galland für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Inzwischen 55 Jahre sind es bei Hans Bergmann und Josef Hacker. Den Höhepunkt bildete die Auszeichnung für 60 Jahre Parteizugehörigkeit für Betty Wolfram und Anni Zitzmann. "Ein Leben für die Sozialdemokratie", so Uli Grötsch.