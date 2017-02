Politik Floß

07.02.2017

33 Zuhörer, einschließlich Marktratsmitglieder, zählt Verwaltungsfachwirt Stefan Bäuml in der Bürgerversammlung. Zu den Vorjahren ein deutliches Minus. "Vielleicht aber auch ein Zeichen der Zufriedenheit und des Vertrauens", mutmaßt Bürgermeister Günter Stich.

Fantastischer Winterdienst

Weiterer Kredit

Die Statik der Floßbach-Brücke beim Feuerwehrhaus wird erneut untersucht, um ihre "Lebensdauer" genauer zu ermitteln. Stich kündigte diese Maßnahme an, weil zum Ärgernis des Markts und der Feuerwehr, das dortige Verkehrsschild mit Hinweis auf eine Gewichtsbeschränkung allzu oft missachtet werde. In diesem Zusammenhang ging der Redner auf die Planungen für das neue Feuerwehrhaus ein.Das Stichwort dazu lieferte Frauen-Union-Vorsitzende Annelie Lindner. Stich bestätigte, dass das neue Gerätehaus mit fünf Stellplätzen neben dem Fußballplatz an der Plößberger Straße errichtet werden soll. Der Bauantrag liege beim Landratsamt. Wenn die Genehmigung eintreffe, könne der Zuschussantrag gestellt werden. Im Etat 2017 stünden in jedem Fall Mittel bereit. Parallel zum Neubau werde im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) die Nutzung des dann alten Feuerwehrhauses geprüft. Es sei kein Geheimnis, meinte Stich, dass die Gemeinde über einen Kauf nachdenke. Das Gebäude könne bei zweckmäßiger Nutzung zur Stärkung der Ortsmitte beitragen.Die letzten Schneereste vor dem Rathaus veranlassten den Bürgermeister zu einer grundsätzlichen Stellungnahme zum Winterdienst. Stich zeigte auf, in welchem Zeitrahmen am 30. und 31. Januar die Bauhofmitarbeiter für freie Straßen gesorgt haben. Er lobte ausdrücklich die Leistungen des "fantastischen Winterdiensts" in Floß. Es sei aber nicht möglich, 85 Kilometer Ortsstraßen komplett schnee- und eisfrei zu halten. Generell gebe es in Deutschland nur eine Räum- und Streupflicht für Bundesautobahnen und Fernstraßen, nicht für Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen. Niemand habe also Anspruch auf die Räumung. Laut Gesetz sei es dem Autofahrer sogar zuzumuten, Schneeketten aufzuziehen.Dieter Pscheidt erkundigte sich nach der Situation in der Mehrzweckhalle. Stich erklärte, dass ein Planungsbüro ein Vorkonzept ausarbeite. In jedem Fall erfordere diese Maßnahme Investitionen. Die Vermietung des gastronomischen Bereiches obliege wieder dem Markt. Die Kegelbahn sei entgegen anderslautenden Gerüchten nicht in Gefahr, auch wenn der darunterliegende Kanal reparaturbedürftig sei.Die Photovoltaikanlage des Marktes sei zu 100 Prozent über Kredite finanziert, erklärte Stich auf Nachfrage von Jürgen Beer. Mittlerweile habe man Anteile an anderen Anlagen erworben. Die Kreditrückzahlung werde noch knapp zehn Jahre dauern. In jedem Fall werde Gewinn erzielt. In einer Power-Point-Präsentation referierte Stich über die Entwicklung der Gemeinde, einschließlich ihrer Finanzkraft. In Floß leben 39 Flüchtlinge sowie ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling. Wie Landrat Andreas Meier sprach sich auch der Bürgermeister für die dezentrale Unterbringung aus. Kritisch ist Stichs Einschätzung nach die Bevölkerungsentwicklung zu sehen. Auch relativ hohe Geburtenzahlen könnten auf Dauer nicht den Stand sichern.Positiv seien die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 734 000 Euro. Das sollte auch in den nächsten fünf Jahren so bleiben und würde dem Markt Planungen und Investitionen erleichtern. Die Pro-Kopf-Verschuldung bezifferte der Redner mit noch 457 Euro. Doch Stich hat bereits den Haushalt 2017 im Visier. Nach einer erneuten Kreditaufnahme von über zwei Millionen Euro wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung dem Landesdurchschnitt von 700 Euro vergleichbarer Kommunen nähern.