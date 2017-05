Politik Floß

08.05.2017

Studenten haben die Marktgemeinde unter die Lupe genommen und vorgeschlagen, auf ein Neubaugebiet zu verzichten und stattdessen den Leerstand in der Kommune anzugehen. Bürgermeister Günter Stich gab deshalb im Ausschuss "Zukunft Floß" den Fraktionen eine Hausaufgabe auf.

Leitfaden für Sanierungen

Floß blüht auf

"Ich bitte also die Fraktionen, sich zu überlegen, ob wir eine Leerstandsoffensive wollen", hakte der Bürgermeister nach. Er konnte sich sogar eine Förderung zur Beseitigung von Leerständen vorstellen.Die Ausschussmitglieder befassten sich zudem mit Phase II des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK). Stich stellte fest, dass die von den Städteplanern Leuninger & Michler vorgeschlagene Modernisierungssatzung erlassen ist. Für die bauliche Beratung und Begleitung der Privatmaßnahmen schlägt die Regierung einen Sanierungsbeauftragten als städtebaulichen Berater vor und zählt in Frage kommende Büros auf. "Schon wieder ein Fachbüro", stellte Markus Staschewski fest. Der Ausschuss kam überein, den Leistungskatalog für Angebote an fünf Büros zu übersenden.Des Weiteren soll die Gestaltungssatzung durch eine Gestaltungsfibel ergänzt werden. "Leuninger & Michler erarbeiten einen Entwurf des Leitfadens", berichtete Stich. "So lange sich der Denkmalschutz nicht bewegt, sehe ich große Probleme bei Sanierungsmaßnahmen", monierte Oliver Mutterer.Dem Marktrat soll der Vorschlag unterbreitet werden, den Beratungsgruppen ein Budget für Aktionen zur Verfügung zu stellen. Beträge von 1000 bis 3000 Euro pro Gruppe wurden diskutiert. Um von anderen zu lernen, schlug die Beratungsgruppe Ortsentwicklung eine Informationsfahrt nach Weyarn vor. Laut Armin Betz geht es dabei weniger um das Ergebnis, sondern darum, wie der Prozess mit den Bürgern koordiniert wurde. Zudem schlug die gleiche Beratungsgruppe ein monatliches Gemeindeblatt vor. Betz zeigte ein Exemplar einer anderen Kommune. Die Finanzierung erfolge über Werbung. Mutterer merkte dazu an, dass die Beratungsgruppe Ortsmarketing ein Mitteilungsblatt in vierteljährlichem Turnus plane, in dem man dem Markt Seiten zur Verfügung stellen könne.Erich Schieder hatte einen Antrag vorgelegt, der sich um den Blumenschmuck in Floß dreht. Bürgermeister Stich habe deshalb bereits Kontakt mit dem OWV, der Siedlergemeinschaft und dem Obst- und Gartenbauverein aufgenommen. Man will einen gemeinsamen Aufruf "Floß blüht auf" starten. Schieder stellt ein Startkapital von 100 Euro zur Verfügung, erfuhren die Ausschussmitglieder. Stich konnte sich eine Tombola unter allen Teilnehmern vorstellen.