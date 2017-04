Politik Floß

Einen Einblick in die Besonderheit der jüdischen Vergangenheit und Geschichte im Markt Floß vermittelte Bürgermeister Günter Stich dem Abgeordneten des Bayerischen Landtages, Florian von Brunn. Landtagskollegin Annette Karl hatte ihren oberbayerischen Kollegen von Brunn in die Oberpfalz und in den SPD-Kreisverband Neustadt eingeladen.

Von Brunn ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz und auch im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten tätig. Bürgermeister Stich nutzte die Gelegenheit, dem Münchner Abgeordneten, der sich auch um den Landesvorsitz der Bayern SPD bewirbt, auch die Probleme und finanziellen Sorgen einer Nordoberpfälzer Kommune darzustellen. Sorgen bereiten vielen Kommunen der Unterhalt und die notwendigen Sanierungen an kommunalen Einrichtungen. Dies konnten auch die SPD-Ortsvorsitzende Eli Dreßler und SPD-Fraktionssprecher im Marktgemeinderat Robert Lindner bestätigen.