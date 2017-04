Politik Floß

28.04.2017

Der Markt Floß nimmt viel Geld in die Hand für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule. Es wird zwar organisatorisch schwierig mit dem Unterricht. Auswandern aber müssen die Schüler nicht.

Bevor der Marktgemeinderat seinem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen erteilte, stellten die beiden Architekten Markus Götz und Carina Schulz aus Neustadt/WN für die Dömges Architekten in Regensburg das Projekt vor. Bürgermeister Günter Stich betonte, dass die Planungen mit der Schulleitung abgeklärt sind. Bei der Präsentation sagte Götz, dass die schulaufsichtsrechtliche Genehmigung bereits erteilt wurde und der Förderantrag bei der Regierung mit dem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt ist.Die Maßnahme, die alle drei Gebäudeflügel betrifft, soll in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Es werde zwar ein organisatorisches Durcheinander werden, aber es müssen nun doch keine Schüler nach Flossenbürg ausgelagert werden. Armin Betz (CSU/FL) fragte nach dem zeitlichen Ablauf und ob man mit den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Kostenrahmen bleibe. Götz antwortete, dass im Herbst der Start erfolgen soll. Bis dahin erfolgt die Ausschreibung, die dann die tatsächlichen Kosten aufzeigen wird. Wie zu erfahren war, beläuft sich die Kostenschätzung auf 5,3 Millionen Euro. Ferner bezeichnete Betz die Planung als stimmig und nachvollziehbar."Was lange währt wird endlich gut", resümierte SPD-Sprecher Robert Lindner. Für Heinz Kett (FDP/UB) sei es wichtig, die Anregungen der Schulleitung einzuarbeiten. "Das wird die größte Baumaßnahme, die der Markt Floß je hatte", sagte Stich. Beim Heimatfest in Waldthurn und in Moosbach wird der Marktrat die Landwehr beim Festzug begleiten.Der Bürgermeister gab dem Gremium die Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2016 für Floß bekannt, die einen Rückgang zu 2015 und eine gestiegene Aufklärungsquote aufweist. Von 65 Fällen konnten 52 geklärt werden. Die Gewaltkriminalität ist von fünf auf zwei registrierte Fälle zurückgegangen. Die gleiche Anzahl ist auch bei den Körperverletzungen vermerkt. Es sind ein Wohnungseinbruch und sechs Betrugsdelikte aufgeführt. 97 Verkehrsunfälle (acht weniger als 2015) sind erfasst. Neun waren mit verletzten Personen, 18 mit schweren Sachschäden und 70 sind als Kleinunfälle verzeichnet. Der Bürgermeister gab bekannt, dass wegen der Freistellungsphase der Kassenverwalterin Renate Wicher zum 1. März Matthias Strobl als neuer Kassenverwalter ernannt wird.Stich sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass Autofahrer in der Püchersreuther Straße zu fest aufs Gas drücken. Darauf habe man 14 Tage gemessen und 3307 Fahrzeuge registriert. Von denen fuhren 292 Fahrzeuge 70 und mehr Kilometer pro Stunde, 47 Fahrzeuge waren mit 80, elf mit 90 und zwei mit 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Armin Betz informierte noch, dass die Arbeitsgruppe Ortsverschönerung neun Bäume und 270 kleine Pflanzen eingepflanzt hat. 1830 Euro Spenden haben die Mitglieder erhalten und 62 ehrenamtliche Arbeitsstunden aufgewendet.