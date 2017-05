Politik Floß

Eine Bauausschusssitzung kann auch angenehm sein. Nach mehreren Stationen in der näheren Umgebung endet sie dieses Mal mit einem besonderen "Lokaltermin", der Besichtigung des Brauhauses Floß in der Oberen Bachgasse.

Freisitz am Bach

Doch zunächst ging es in die Plößberger Straße. Ein Anwohner hatte beantragt, die gegenüber von seinem Grundstück stehende Buche zu entfernen. Der Ausschuss stellte aber weder einen übermäßigen Schattenwurf noch eine sonstige Beeinträchtigung fest. Außerdem wäre das Fällen frühestens ab November möglich, wobei die noch sichtbaren Baumstümpfe zeigen, dass in den vergangenen Jahren in diesem Bereich bereits 18 Bäume entfernt wurden. Die Buche darf weiterleben.In Gösen wurde die Gemeindeverbindungsstraße erneuert, die "wunderbar geworden" ist, wie Bürgermeister Günter Stich anmerkte. Es sei saubere Arbeit geleistet und sogar etliche Zufahrten zu Feldern und Anwesen geteert worden. Der Unterbau sei nur teilweise entfernt worden, so dass es kein Neubau gewesen sei. "Die Gewährleistung für die Baumaßnahme liegt bei vier Jahren", erklärte Harald Gollwitzer. Die Vermessung sei beantragt, die Abnahme geplant. Nun soll noch die Verkehrsinsel verschönert und ein Schild "60 bei Nässe" aufgestellt werden. Stich lobte die verständnisvollen Anwohner.Bei der Sitzung des Bauausschusses am 6. April war es um die Verwertung des Holzes im Gaismühlweg in Gösen gegangen. Forstmann Sebastian Höllerer hat nun zusammen mit Karlheinz Mandry vom Bauhof den Abschnitt besichtigt und findet, dass durchaus 15 bis 20 Festmeter Brennholz möglich wären. Restabfall könne zu Hackschnitzeln verarbeitet werden. Ein Beschluss zu Wegebau und -unterhaltung soll in der Marktratsitzung im Juni gefasst werden.Die Brücke in Pauschendorf nach Wilkersdorf ist reparaturbedürftig. Es sollen Angebote eingeholt werden, um einen neuen Durchflusskasten zu erstellen. Gollwitzer schlug vor, die beschädigte Mauer abzureißen und gegen ein Geländer auszutauschen. Auch die Anfahrt sei zu eng, die Müllabfuhr habe ständig Probleme. Wenn ein paar Sträucher entfernt würden, könne die Kurve abgeflacht werden.Der Parkplatz am TV-Gelände wurde erneuert. Nun fehlt noch die Bepflanzung, die aber durch die Verlegung einer 20-Kilovolt-Leitung an der Böschung nicht mehr möglich sei. Zwischen den Parkreihen, wo im Moment eine Plane und Rindenmulch die Abtrennung bilden, konnte sich der Bauausschuss Ulmen oder Kugelahorn im Abstand von acht Metern vorstellen, ebenso an der Rückseite des Parkplatzes. Die angrenzende Wiese könnte zur Blumenwiese umgestaltet werden. Man wolle die Vorschläge der Gartenfachberaterin des Landkreises abwarten.Auf dem Rückweg begutachtete der Bauausschuss die Baumpflanzungen beim Parkplatz an der Vohenstraußer Straße. Am Luitpoldplatz ist der Rotdorn links außen abgestorben und soll ersatzlos entfernt werden. Stattdessen könnte dort ein breiter Behindertenparkplatz entstehen. Weiter begutachteten die Ausschussmitglieder die Anpflanzung in der Kurve der Flossenbürger Straße. Die beiden Kugelahorn-Bäume und die Findlinge kämen gut an.Anklang findet auch das Flosser Bier, das seit November 2016 im Brauhaus in der Oberen Bachgasse gebraut wird. Dort endete die Besichtigungstour.Aus Restbeständen des Marktplatzpflasters wurde mittlerweile ein kleiner Außenbereich befestigt, wo man nun am Bach sitzen und die Brauspezialitäten genießen kann. Beim ersten offiziellen Termin verkosteten die Markträte das Bier und dankten den Besitzern für ihre großartigen Leistungen. "Das macht Floß wieder ein Stück attraktiver", waren sich die Räte einig.