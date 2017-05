Politik Floß

05.05.2017

Eigentlich sollte es nur eine Mitteilung des Bürgermeisters sein, die dann aber in eine Debatte ausartete. Günter Stich verkündete im Ausschuss "Zukunft Floß", dass Harald Gollwitzer (CSU/FL) den Vorsitz in der Beratungsgruppe Ortsentwicklung abgegeben habe.

"Breitseite gegen SPD"

Das Amt übernehme Armin Betz (CSU/FL). Gollwitzer erklärte daraufhin, dass er frustriert und ernüchtert darüber sei, wie im Ausschuss agiert werde. "Alles, was von der CSU kommt, wird kritisch gesehen und ist negativ behaftet." Den SPD-Vertretern gehe es nur um Parteipolitik. Als Beispiel führte er die Pflanzaktion bei Nexans an. Wie bei dieser Gelegenheit auch habe Gollwitzer schon öfter den Eindruck gewonnen, dass es nicht gewollt sei, etwas zu tun. Er hoffte, dass sein Rücktritt und seine Worte den einen oder anderen nachdenklich stimmten."Diese massiven Vorwürfe und die Breitseite gegen die SPD kann ich nicht stehen lassen", entgegnete Robert Lindner (SPD). Das sei ein subjektiver Eindruck Gollwitzers. Die SPD habe die Pflanzaktion unterstützt. Alle anderen Vorwürfe finde ich nicht konstruktiv, so Lindner. "Es geht bei allem um die Sinnhaftigkeit und Verwendung der Mittel. Dass sich die CSU/FL hier angepinkelt fühlt, können wir von der SPD nicht nachvollziehen", sagte Lindner.Markus Staschewski (SPD) warf die Frage auf, ob man nicht zu viele Gremien ins Leben gerufen habe, weil alles öfter durchgekaut werde, bis der Gemeinderat schließlich entscheide. Oliver Mutterer (FDP/UB) war der Meinung, dass man die Beratungsgruppen braucht, weil man sonst die Bürger nicht mit im Boot habe. Zu Gollwitzer sagte Mutterer, dass konstruktive Kritik auch erlaubt sein müsse. Dies könne durchaus der Sache dienen Ein wenig Geplänkel gehöre halt zum Alltagsgeschäft.