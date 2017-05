Politik Floß

05.05.2017

5

05.05.2017

Die Junge Union verjüngt ihre Führungsspitze. Vorsitzende Julia Reinl gab nach zwei Jahren ihren Chefposten bei der Flosser CSU-Organisation ab.

Vor den Neuwahlen ließ Reinl in der Jahreshauptversammlung ein ereignisreiches Jahr voller Veranstaltungen Revue passieren. "Wir waren stets präsent, haben uns für das Wohl und für das Miteinander in unserer Marktgemeinde eingesetzt - sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Sinne", lautete ihr Fazit in Gut Plankenhammer.Nach zwei Jahren als Vorsitzende entschied sich Reinl, das Amt abzugeben. Ihre Nachfolgerin ist Julia Ludwig aus Plankenhammer. "Du bist ein kreativer, offener, engagierter und interessierter Mensch. Diese Eigenschaften werden dir in deinem neuen Amt zugute kommen", beschrieb Reinl die Nachwuchspolitikerin. Die 26-jährige Bühnenmalerin bewirtschaftet zusammen mit Christoph Käs das "Gut Plankenhammer". "Ich möchte mich aktiv in das politische Leben in Floß einbringen, möchte Probleme aufdecken, nach Lösungen suchen und allem voran das Heimatgefühl stärken", betonte Ludwig. Ihr stehen Mathias Schnabl, Christopher Schaller und Julia Reinl als neue Stellvertreter zur Seite. Um die Kassengeschäfte kümmert sich Simona Bachmayer mit den Kassenprüfern Franz Kriechenbauer und Jessica Völkl. Schriftführer bleibt weiterhin Andreas Bäumler. Komplettiert wird der Ausschuss von André Binder, Armin Eismann, Sophia Gollwitzer, Daniel Gonsior, Sebastian Kitta, Silke Kitta, Benjamin Reber und Christoph Schenk als Beisitzer.Glückwünsche gab es von stellvertretendem CSU-Vorsitzenden und Fraktionssprecher Armin Betz, der unterstrich, wie wichtig die Junge Union für die CSU sei. Auch die Vorsitzende der Frauen-Union, Annelie Lindner, freute sich auf die Zusammenarbeit."Nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir unsere Ziele erreichen", pflichtete der Vorsitzende des JU-Kreisverbandes, Benedikt Grimm, bei.