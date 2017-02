Ortsentwicklungsgruppen laden am 9. Februar in den „Goldenen Löwen“ ein

Politik Floß

02.02.2017

15

0 02.02.201715

Die Arbeitsgruppen haben sich in den vergangenen Monaten viele Gedanken zur Ortsentwicklung gemacht. Am Donnerstag, 9. Februar, können sich die Bürger wieder zu Wort melden und einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft Floß machen.

Es gibt schon sehr positive Ansätze. Doch wir haben noch mehr Potenzial, dass wir nutzen sollten. Harald Gollwittzer

Beginn des Abends, bei dem auch die Ortsentwickler von Leuninger & Michler dabei sein werden, ist um 19.30 Uhr im "Goldenen Löwen". Veranstalter ist die Beratungsgruppe Ortsentwicklung Zukunft Floß. "Das geht nicht von einer Partei aus", betont Sprecher Harald Gollwitzer. "Alle Fraktionen im Marktrat haben das gleiche Ziel." Deshalb sind auch alle Flosser eingeladen, sich einzubringen. Zunächst werden die verschiedenen Gruppen von ihrer Arbeit berichten. Dann informieren Leuninger & Michler über die zweite Phase des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK), das sich vor allem mit dem Fassadenprogramm im Ortskern befasst. "Es gibt schon sehr postive Ansätze", freut sich Gollwitzer. "Doch wir haben noch mehr Potenzial, dass wir nutzen sollten." Gollwitzer vertritt die Meinung, dass privates Engagement noch mehr unterstützt werden soll.Gedankenspiele drehen sich darum, wie man Bürger motivieren könnte, noch mehr zu machen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sollen die Parkplatzsituation und der Schwerverkehr angesprochen werden. Nach der Umfrage-Aktion, der Präsentation der Ergebnisse in der Mehrzweckhalle und dem Brainstorming soll der Abend ein weiterer Höhepunkt sein, der die Bürger mit ins Boot holt.