10.02.2017

10.02.2017

Andere Orte können von diesem Engagement nur träumen. Wenn die Bürger in Floß mitreden dürfen, dann tun sie das auch. Annegret Michler und Stefan Leuninger vom Planungsbüro aus Kaufbeuren, die das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) begleiten, sind immer wieder positiv überrascht.

Großes Interesse

Immer wieder Parkplätze

Schwerlastverkehr ein Problem Der Schwerlastverkehr, der täglich durch Floß rollt, bleibt ein Dauerthema. Doch wie lassen sich die vielen Holzlaster umlenken? Etwa 300 Lkw steuern täglich die Firma Ziegler in Betzenmühle an. Schätzungsweise 50 bis 60 davon fahren täglich durch Floß und Plößberg.



Aus Flosser Sicht wäre es am Besten, die Laster über die Störnsteiner Spange zu lenken. Die Nord-Süd-Durchfahrt für die tonnenschweren Fahrzeuge einfach zu sperren, lehnt das Straßenbauamt ab, da es sich um eine Staatsstraße handelt. Harald Gollwitzer dämpft die Erwartung. Auf die Schnelle lasse sich keine Lösung finden.



Während Herbert Kick aus Waldthurn ein Plädoyer für den Ausbau der 2181 hielt, warnte Thomas Sommer, selbst Fuhrunternehmer, davor: "Das ist das blödeste, was passieren kann." Seiner Meinung nach sollte das Teilstück von Floß nach Plößberg verkleinert und mit Schlaglöchern versehen werden. "Nur so könnte man den Schwerverkehr dazu bringen, Floß zu umfahren. Was jetzt fährt, ist vielleicht die Hälfte von dem, was uns erwartet, wenn die Strecke ausgebaut ist."



Das Horrorszenario scheint nicht mehr fern, denn der Ausbau ist bereits bewilligt und soll in drei Etappen von statten gehen. (mic)

Der Veranstaltungsraum im "Goldenen Löwen" füllte sich am Donnerstagabend schnell. Harald Gollwitzer, Sprecher der Ortsgruppen Zukunft Floß, warf einen Blick zurück auf die Anfänge. Seit Juni 2015 machen sich drei Gruppen intensiv Gedanken darüber, was den Markt weiter nach vorne bringen könnte. "Das ist ein Prozess, der dauert", sagte Gollwitzer. "Wir werden für vieles einen langen Atem benötigen."Bereits beschlossene Sache ist das Fassadenprogramm. Ohne groß Werbung dafür zu machen, zeigen viele Anwohner schon großes Interesse. "Auch die Regierung ist darüber erstaunt", berichtete Annegret Michler. Gefördert werden Projekte ab 5000 Euro aufwärts. Es könne mit bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten gerechnet werden. Die Deckelung liegt bei 20 000 Euro, die für ein Objekt bezuschusst werden können. Das Programm läuft bis Ende 2018. "Eine Art Testlauf für die Regierung", sagte die Planerin. "Aber es gibt sicherlich eine Nachbewilligung." Geld erhalten allerdings nur diejenigen, die im Sanierungsgebiet I wohnen und das beschränkt sich auf die enge Ortsmitte. Annegret Michler hatte gehofft, an diesem Abend noch Punkte für die Gestaltungsfibel sammeln zu können, doch der Diskussionsbedarf war noch so groß, dass dafür keine Zeit mehr blieb.Armin Betz warb bei den Zuhörern für Vorhaben, die sich kurzfristig umsetzen lassen. Im Blick hatte er die Begrünung des Marktes. Als erstes sollten die Ortseinfahrten in Angriff genommen werden: Apfelbäume in der Vohenstraußer Straße, eine Allee mit Ulmen in der Neustädter Straße und ein Kastanienbaum an der Ecke Neustädter Straße/Bahnhofsstraße.Auch die Enden der Freiherr-von-Liechtenstern-Straße sollten schöner werden. Betz meinte damit das geschotterte Posteck und die kleine Grünfläche an der "Bemsl"-Kurve. Für die erste Pflanzaktion der Apfelbäume würden freiwillige Helfer gesucht. Sein Blick ging dabei ganz bewusst in Richtung Rita Rosner und Josef Schaller vom Obst- und Gartenbauverein. Baumpaten seien willkommen. Mit dem Kriegerdenkmal soll es weiter gehen, eine neue Graniteinfassung, eine Beleuchtung und ein Baum würden das Denkmal aufwerten.Viele Wortmeldungen gab es zu einem Gedankenspiel, dass Armin Betz zur Sprache brachte. Mehrzweckhalle abreißen, das neue Feuerwehrhaus mit einem neuen Sportbetriebsgebäude koppeln und das alte Feuerwehrhaus in einen Bürgersaal umwandeln. Laut Jürgen Schnappauf sei es wichtig, einen Saal zu haben, der mindestens 120 Personen fasst.Peter Ruckdäschel sprach für die vielen, die Bedenken wegen der mangelnden Parkplätze anmeldeten. Mit dem Vorschlag von Thomas Sommer, öfter mal zu Fuß zu gehen, schienen sich die wenigsten anfreunden zu wollen. Für die Planer war die Sache klar: Sondieren, für welche Veranstaltung man welchen Raumbedarf benötige. "Sie müssen nicht alle Säle aufrechterhalten", gab Annegret Michler zu bedenken.Am Montag, 6. März, sind die Bürger erneut zu einem interessanten Abend eingeladen. Der frühere Bürgermeister Michael Pelzer aus Weyarn wird über seine Erfahrungen mit einer nachhalten Bürgerbeteiligung berichten.