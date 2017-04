Politik Floß

27.04.2017

35

0 27.04.201735

Was haben SPD Bundesvorsitzender Martin Schulz und die Führung des SPD-Ortsvereins Floß gemeinsam? 100 Prozent Zustimmung.

Die SPD-Spitze Die Ortsvereinsführung bilden Vorsitzende Eli Dreßler, Stellvertreter Alexander Meier, Kassier Heinz Lindner, Schriftführer Andreas Staschewski (neu) und Stellvertreterin Marina Höfner (neu). Beisitzer sind Lothar Kandler, Thomas Kraus, Gerd und Regina Meier, Dominik Mittelmaier, Siegfried Schuller und Wilma Witzl. Kassenprüfer sind Robert Lindner und Werner Lehner. Delegierte zum Unterbezirksparteitag: Dreßler und Meier. Zur Kreisversammlung: Robert Lindner, Andreas Staschewski, Sabine Müller sowie Meier und Dreßler. Delegierte zur Landtags- und Bezirkswahlkonferenz: Andreas Staschewski, Marina Höfner, Robert Lindner und die Vorsitzenden. (mef)

Vor über 40 Ortsvereinsmitgliedern und Gästen im "Goldenen Löwen" gab es einen einstimmigen Vertrauensbeweis für die Führungsriege. Alle 37 Stimmberechtigten votierten für Vorsitzende Eli Dreßler, ihren Stellvertreter Alexander Meier sowie die weiteren Mitglieder des Vorstands. Vor den Neuwahlen blicke Dreßler zurück. Die Vorsitzende ging auf die einmalige Beteiligung am letztjährigen Flosser Maimarkt ein. "Für die Sozialdemokraten habe der 1. Mai als Tag der Arbeit eine andere Bedeutung", betonte die Rednerin. Die Beteiligung am Pfingstschießen, Kegelmarktmeisterschaft oder Kinderferienprogramm gehöre zum Pflichtprogramm wie die Teilnahme an den politischen Ortsvereinskonferenzen.Staatssekretär Florian Pronold habe man die Probleme des Marktkerns und Leerstandes aufgezeigt und sehr gut seien die Gespräche mit der Bevölkerung beim "Feierabendseidl am roten Tisch" aufgenommen worden. Dreßler dankte Stellvertreter Alexander Meier für die Organisation des ersten Schafkopfkurses. Es sei vielfach eine Wiederholung gewünscht worden. "Der begonnene ISEK-Prozess werde den Markt noch über viele Jahre beschäftigen", sagte die Vorsitzende. Eine Lösung müsse für die Problematik der Brücke beim Feuerwehrhaus gefunden werden.