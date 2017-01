Vermischtes Floß

15.01.2017

Zwei Ereignisse sind es, die die Feuerwehr heiß ersehnt: das 150-jährige Gründungsjubiläum 2018 und den Bau eines neuen Gerätehauses.

Festzug und Fahrzeugschau

Verdiente Aktive

Gut Ding braucht Weile

(le) Das waren in der sehr gut besuchten Jahreshaupt- und Dienstversammlung am Samstag im Gerätehaus die wichtigsten Themen. Sowohl Vorsitzender Andreas Hubert als auch Kommandant Felix Müller befassten sich damit. Gekommen waren auch Führungskräfte des Landkreises sowie Nachbarwehren aus Bergnetsreuth, Altenhammer und Flossenbürg.Vorsitzender Hubert listete alle Ereignisse das vergangenen Jahres genau auf, darunter Aschermittwoch-Fischessen, Osterwanderung, Beteiligung am Maimarkt mit Aufstellung des Maibaumes, Begrüßung des neuen Mehrzweckfahrzeuges, Sommernachtsfest und nicht zuletzt die Mithilfe beim Bürgerfest und beim Ferienprogramm. Absoluter Höhepunkt war die Segnung des Mehrzweckfahrzeuges. Mitarbeit und Unterstützung stimmten überaus zuversichtlich für das 150-jährige Gründungsfest kommendes Jahr.Bei 7 Austritten, 13 Sterbefällen und 28 Neuaufnahmen zählt die Wehr derzeit 540 Mitglieder, darunter 58 Aktive mit 15 Jugendlichen, 19 passive und 463 fördernde Mitglieder. Damit gehört die Wehr zu den mitgliederstärksten Vereinen im Markt. Der Vorsitzende sprach abschließend das beherrschende Thema "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr" an und rief schon jetzt zur Geschlossenheit auf. Am 20. April soll es einen Festkommers geben und beim Festwochenende vom 8. bis 10. Juni einen Jugendwettkampf, Fahrzeugschau und Festumzug.Bis ins Detail berichtete Kommandant Müller von einem anstrengenden Jahr. Eingeführt wurde der Digitalfunk. Neue Gerätschaften konnten meist aus Spenden finanziert werden. Hoher Stellenwert wird den Übungen, Schulungen und der Ausbildung beigemessen. 43 Aktive nahmen an 13 Lehrgängen teil. 76 Einsätze, meist Hilfeleistungen aller Art, bei Verkehrsunfällen, Mittel- und Kleinbränden führten zu 685 Stunden im Feuerwehrdienst. Die drei Fahrzeuge legten 5114 Kilometer zurück. Insgesamt wurden 5805 Stunden erbracht. Umgerechnet würden dies Lohnkosten von über 153 000 Euro sein. Repariert wurde das LF 16 mit einem Aufwand von 104 Stunden. Die Flosser Wehr zeigte sich auch im Landkreis als Ausbilder und Prüfer.Der Ausblick richtete sich auf das notwendige neue Gerätehaus, eine Pflichtaufgabe der Kommune. Derzeit befinde man sich in der Planungsphase und hoffe auf einen baldigen Abschluss. Müller erläuterte die Vorstellungen für die Festlichkeiten beim 150-jährigen Vereinsjubiläum und sprach von einer prima Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren Altenhammer, Flossenbürg und Bergnetsreuth.Der Kommandant zeichnete Felix Witzl für 10-jährige und Stefan Kreiner für 30-jährige aktive Mitgliedschaft aus und beförderte Vanessa Lehner zur Feuerwehrfrau, Florian Witzl zum Hauptfeuerwehrmann und führte Johannes Humig und Felix Witzl als Maschinisten ein. "Wir sind einsatzbereit", hielt Müller abschließend unter Beifall fest.Derzeit seien 25 Geräteträger für den Atemschutz einsatzbereit, berichtete Patrick Jung, der Jürgen Lehner nach 28 Jahren verabschiedete. Stefan Lindner, Kevin Träger und Maximilian Zuber haben die Prüfung mit Erfolg abgeschlossen.Sehen lassen kann sich die Aktivität der 15 Jugendlichen unter Jugendwart Florian Witzl, der Felix Müller als Jugendsprecher, Lukas Kreiner als Stellvertreter sowie Marcus Ettl und Sebastian Lindner als Kassenprüfer vorstellte. Unter dem Motto "Problem des Monats" soll ein neues System in der Jugendarbeit eingeführt werden.Jochen Zuber bestätigte eine gewissenhafte Kassenführung und Kassenverwalter Christoph Fischer listete alle Einnahmen und Ausgaben mit einer Mehreinnahme von knapp 3000 Euro auf.Lob und Anerkennung gab es von Bürgermeister Günter Stich für einen beispielhaften ehrenamtlichen Dienst. Das Jahr der Superlative könne sich sehen lassen. Zum Neubau des Gerätehauses sagte Stich: "Wir stellen uns der Aufgabe, doch alles braucht seine Zeit". Schließlich müsse auch die Finanzierung stimmen.Die Aktiven wählten Norbert Schnabl als Vertrauensmann. Die jährliche Beitragsanhebung wurde bei einer Enthaltung mit zwei Gegenstimmen beschlossen. Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus bestätigte eine jederzeit gewissenhafte und bestens ausgebildete Mannschaft, die hochmotiviert sei.