Bauverein mit Bilanzrekord

Vermischtes Floß

11.05.2017

Die Baugenossenschaft "Eigenheim" fördert den sozialen Wohnungsbau seit 97 Jahren durch den Bau von Miet- und Eigentumswohnungen. Dieses Jahr schließen die Mitglieder mit der Rekordsumme von 4,311 Millionen Euro ab.

Rekordsumme: 4 310 905 Euro Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit der bisherigen Rekordsumme von 4 310905 Euro ab. Der Jahresüberschuss belief sich auf 77 693 Euro, wovon 75 000 Euro der freien Rücklage zugeführt wurden. Bei 25 Neuaufnahmen (28 Anteile), 11 Austritten (14 Anteile) zählte die Baugenossenschaft Ende Dezember 2016 178 Mitglieder mit insgesamt 194 Anteilen.



Die Mitglieder stimmten dem Jahresabschluss, der Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Prüfungsbericht zu. (le)

Als einen "unverzichtbaren Motor im wohnungswirtschaftlichen Getriebe des Marktes" bezeichnete Thomas Stetter, Vorsitzender des Aufsichtsrates, die Baugenossenschaft in der Mitgliederversammlung. Jüngstes Beispiel sei der Neubau von acht barrierefreien Wohnungen im Ortsteil Hardtheim, die am 7. Juli die kirchliche Segnung erhalten werden.Vorstandsvorsitzende Marika Maurer zog Bilanz in ihrem Geschäftsbericht. "Es ist die absolute Stärke der Genossenschaft, ein enges Verhältnis als Vermieter zu den Mietern zu haben." Das schaffe Vertrauen. Die Vorsitzende sprach von einem großen Lob der Mitglieder und Wohnungsmieter gegenüber den Verantwortlichen im Bauverein. Und das tue gut. Maurer informierte weiter, dass es in den insgesamt 39 Wohngebäuden und 120 Wohnungen acht Mieterwechsel gab. Die Nettomieten liegen bei durchschnittlich 3,37 Euro pro Quadratmeter. "Das zeichnet die Genossenschaft als größten Hauseigentümer und Vermieter aus." Über 93 000 Euro investierten die Mitglieder für Instandhaltungen. "Der Aufwand im Bereich der Hausbewirtschaftung für die 39 Anwesen lag bei 195 500 Euro." Keine Kostenerhöhung werde es für den Neubau der acht barrierefreien Mietwohnungen mit einer Bausumme von über 1,7 Millionen Euro geben. "Durch eine Nachfinanzierung gab es sogar eine 100-prozentige öffentliche Förderung." Betreut werden derzeit 26 Eigentumswohnungen."Die Vermögens- und Finanzlage sind geordnet. Zu jeder Zeit ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gegeben", freute sich die Vorstandsvorsitzende. Ab Januar 2018 werden die Mieten erhöht. Damit erfülle man eine Auflage des Prüfungsverbandes. "Die Genossenschaft hat einen verantwortungsvollen Weg eingeschlagen. Das bestätigte auch der gesetzliche Prüfungsverband in seiner Stellungnahme zum Geschäftsjahr 2016." Dass sich der Aufsichtsrat laufend über die Geschäftsentwicklung, die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage unterrichtete, bestätigte Vorsitzender Thomas Stetter. Er trat im vergangenen Jahr die Nachfolge von Helmut Völkl an. Noch vor der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ließ Berater Fred Lehner das Geschäftsjahr 2016 Revue passieren. "Die Wohnungsbelegung ist optimal. Auch die Zahlungsmoral der Mieter hat sich verbessert." Lehner freute sich über den Abschluss der Wohnungsbaumaßnahme in HardtheimAm 20. April wurde Bernd Meier erneut durch den Aufsichtsrat in den Vorstand berufen, dem er seit 2005 angehört. Bei der Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erhielt Walter Wirth aus Plankenhammer wieder das Vertrauen. Einen Nachfolger für das ausgeschiedene Mitglied Helmut Völkl gibt es derzeit nicht.