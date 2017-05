Vermischtes Floß

04.05.2017

In kaum einem Vereinsheim des Flosser Amtes wird so feucht-fröhlich gefeiert, wie im früheren Bahnhof, der Heimat der Burschengesellschaft Cylinder-Club. Zur Feier 20 Jahre Club-Bahnhof waren vorrangig ehemalige Cylinder-Club-Mitglieder samt Anhang gekommen. Der im weißen Vereinshemd und mit Schmieserl und Zylinder auftretende Vorsitzende Sandro Mittelmaier hatte in einer Bilderschau festgehalten, wie sich der Cylinder-Club durch seine Veranstaltungen mit der Flosser Kirwa und den Rosenmontagsball sowie Teilnahme an Festzügen mit dem legendären Festwagen des Zylinders als Traditionsverein präsentiert. Durch den Kauf des früheren Bahnhofs vom Markt mit Förderung und Unterstützung durch Bürgermeister Fred Lehner erfüllte sich 1996 der Traum der Burschen. Einweihung des Vereinsheimes mit Jugendraum und die Gaststättenkonzession 1997 waren Marksteine in der heute 128-jährigen Geschichte des Gesellschaftsclubs. Kneipenabende, Sitzungen, Versammlungen, Grillabende, Feste und Feiern tragen zur Festigung der Kameradschaft ebenso bei wie die Pflege von Tradition und Brauchtum. Jugendliche lernen Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, Engagement und Idealismus und sind damit wichtige Säulen im Gesellschaftsleben des Marktes, sagte Mittelmaier. Anstelle der ehemaligen Güterhalle hat der Verein eine Lagerhalle gebaut und deutlich gemacht, dass der Flosser Bahnhof ein geselliger Mittelpunkt für weitere Generationen bleibt. Bild: le