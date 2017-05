Vermischtes Floß

04.05.2017

04.05.2017

"Gemeinsam setzen wir uns für das Wohl der Tiere ein und fördern die biologische Vielfalt. Wir sind eine Gemeinschaft und leisten einen Beitrag zum Leben im ländlichen Raum". Leidenschaftlich setzte sich Vorsitzender Berthold Fröhlich beim Ehrennachmittag für die Ziele des Kleintierzuchtvereins ein.

Er bedauerte den merklichen Rückgang bei den aktiven Züchtern. Dazu trage auch die Politik mit immer größer werdenden Auflagen bei."Es ist an der Zeit, dass zwischen profitorientierter Wirtschaftsgeflügelzucht, industrieller Mast sowie Eierproduktion und gemeinnütziger Kleintierzucht unterschieden wird." Seine Passion bedeute, sich an Tieren zu erfreuen. "Nur durch Gemeinschaft, Akzeptanz und Toleranz kann das Hobby gedeihen." Die Kleintierzüchter zeichne auch die Beratung aus. "Die Vielfalt ist ein Stück Unabhängigkeit und Lebensqualität."Ehrungen gab es für Marcel Juilfs, der zehn Jahre dabei ist. 25 Jahre sind es bei Bürgermeister Günter Stich. Klaus Grünwald und Alexander Jungwirth halten den Kleintierzüchtern 40 Jahre die Treue. Manfred Gollwitzer und Fritz Sommer gehören seit 50 Jahren der Gemeinschaft an.