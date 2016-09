Vermischtes Floß

06.09.2016

"Ich kann es nicht fassen, dass ich das noch erleben darf. Ihr bereitet mir eine riesige Freude. Euer Besuch macht mich wieder gesund." Fritz Vogel, früherer Lehrlingsmeister und Ausbilder bei der Firma Kabel- und Metallwerke, heute Nexans autoelectric, weint Freudentränen, als ihn seine "Buam" im Klinikum besuchen.

Neue Wege

Erstaunliche Entwicklung

Das Jubiläumsjahr 2016 der Firma Nexans war der Anlass, dass sich die ersten Lehrlinge der früheren Firma Kabel- und Metallwerke Neumeyer erstmals nach dem Abschluss ihrer Lehre als Werkzeugmacher 1969 trafen. Organisiert hatte das Wiedersehen der Flosser Karl Lindner.Am 1. September l966, kurz nachdem der Industriebetrieb "kabelmetal" seine Tore geöffnet hatte, traten sie ihre Lehre als Werkzeugmacher an. Herbert Wiesner war ihr erster Lehrmeister, dem nach knapp sechs Monaten der aus Nürnberg stammende Fritz Vogel folgte. Heute noch schwärmen die acht früheren Lehrlinge, damals waren es elf, von einer einmaligen Ausbildungszeit, die mit Sport, Theorie und Werkunterricht ausgefüllt war.Mit einem Monatslohn von 104 DM lagen sie über dem damaligen Lehrlingsdurchschnitt (zirka 65 DM). Was bedauert wurde: Nach zwölf Jahren wurde die Lehrlingswerkstätte bei "kabelmetal" aufgelöst. Die Werkzeugmacher gingen neue Berufswege. Vogel war stets ein väterlicher Freund. Noch heute erzählt er von "seinen Buam", die er mochte und ihren Fleiß schätzte.In seinem Eigenheim in der Kolpingstraße in Floß hat Vogel mit seiner Familie seine zweite Heimat gefunden. Seine politische Heimat ist die Sozialdemokratie, für die er im Marktgemeinderat saß. Seit einigen Monaten verbringt Vogel seinen Lebensabend im Seniorenwohnheim "Am Reiserwinkel". Kurzfristig musste er ins Klinikum Weiden eingeliefert werden. Das sollte die ehemaligen Lehrlinge nicht daran hindern, ihm einen Überraschungsbesuch abzustatten.Lindner hatte die Idee angeregt und umgesetzt. Er organisierte das langersehnte Wiedersehen in Floß. Mit dabei waren neben Lindner, Walter Barth und Karl Stahl (Floß), Albert Lurtsch (Flossenbürg), Werner Beierl (Waldthurn), Ludwig Putzer (Pleystein), Josef Stöckl (Waidhaus) und Gerhard Petters (Etzenricht). Einige ehemalige Kollegen mussten aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen absagen. Für die acht früheren Lehrlinge war das Treffen in der Bocklraststation ein Höhepunkt. Es gab viel zu erzählen. Natürlich rief die Entwicklung und der Aufbau des weltweit tätigen Unternehmens Erstaunen hervor.Nächstes Jahr soll sich das Treffen an einem anderen Ort wiederholen. In acht Jahren ist dann Floß wieder an der Reihe.