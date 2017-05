Erstkommunion in St. Johannes der Täufer

Vermischtes Floß

28.05.2017

8

0 28.05.2017

Sieben Mädchen und sechs Buben traten erstmals an den Tisch des Herrn. Bei den Vorbereitung engagierten sich Christina Schaller und Elisabeth Lehner als Tischmütter. Vom Pfarrheim St. Josef bewegte sich der Kirchenzug Pfarrer Thomas Richthammer ins Gotteshaus. Hans Fröhlich spielte dazu an der Orgel den "Prinz of Denmark's Marsch" von Jeremia Clark. Außerdem sang der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Marion Elling. Begleitet wurden die Kinder durch Klassenlehrer Hermann Ziegler. Statt einer Predigt führte Richthammer einen Dialog mit den Mädchen und Buben. "Ihr habt euch auf den Weg gemacht und seit mit Begeisterung dabei gewesen. Das möge anhalten." Er bezog sich auf den Weg zum großen Festmahl, zu dem Jesus einlädt. Die Erstkommunikanten seien Gäste im Abendmahlssaal, der Kirche. Hier zeige sich die Verbundenheit mit allen Menschen. Im weiten Kreis um den Altar sangen die Kommunionkinder Nico Bauer, Leonie Eismann, Tim Eismann, Julian Ermer, Vivien Frank, Leon Gleißner, Thea Kraus, Lena Sallak, Joselyn Schmidt, Susanna Stahl, Tim Striegl, Hanna Weig und Johannes Wittmann mit den Gläubigen das Vaterunser. Heute führt der Ausflug nach Regensburg. Bild: le