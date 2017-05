Vermischtes Floß

09.05.2017

Wenn von einer wichtigen und lebendigen Gruppen in der Pfarrei St. Johannes der Täufer die Rede ist, gehört der Frauenbund in jedem Fall dazu. Die Gemeinschaft ist auf Initiative von Pfarrer Franz Seraph Arnold am 24. Februar 1957 gegründet worden.

Erlöse für Pfarrei

Gemeinschaft wächst

Samstag wird gefeiert Am Samstag, 13. Mai, wird im Pfarrsaal St. Josef das langjährige Bestehen des Frauenbunds gefeiert. Die Mitglieder treffen sich um 15 Uhr. Grußworte und Ehrungen stehen auf der Tagesordnung. Um 18 Uhr beginnt zum Abschluss der Feier eine Messe mit Pfarrer Thomas Richthammer in der Pfarrkirche. (le)

Welchen Zuspruch der Frauenbund von Anfang an hatte, zeigte sich bereits in der Gründungsversammlung mit 45 Frauen. Als Vorsitzende hatte Babette Fröhler, geborene Siegl, das Vertrauen erhalten. Geistlicher Beirat war Pfarrer Arnold. Die Monatstreffen haben sich bis heute bewährt. Vorträge und Referate, Vereinswallfahrten und Andachten gehören nach wie vor zum Jahresprogramm.Ab 1970 stand dann Marga Eismann an der Spitze des Zweigverbands und entwickelte weitere Ideen. Hauswirtschaftliche Abende und Gymnastikstunden wurden ins umfangreiche Programm mit aufgenommen. Der Frauenbund beteiligte sich an Pfarr- und Bürgerfesten. Erlöse kamen immer wieder der Pfarrgemeinde zugute. 1982 löste Sophie Dollhopf Eismann ab. Weitere Aktivitäten, der Lektorendienst, ökumenische Weltgebetstage, die Gründung eines Seniorenkreises, der Krankenbesuchsdienst und eine Eltern-Kind-Gruppe, kamen hinzu.1988 übernahm Hilde Dlugaiczyk das Ruder. Vor 15 Jahren nahm Christina Schaller das Heft in die Hand. Mit ihrem Führungskreis baute sie die Flosser Gemeinschaft weiter aus.